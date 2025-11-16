قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
كيف تحوّل صورك العادية إلى «صور مكانية» ثلاثية الأبعاد على آيفون
حمادة عبداللطيف ينعى محمد صبري: موهبة لن تتكرر في الكرة المصرية
«مخلوق للضغوطات».. تريزيجيه يوضح سر تفوق زيزو مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نيسان تستعد للكشف عن نافارا الجديدة.. بتصميم "بيك أب"

نيسان نيفارا
نيسان نيفارا
صبري طلبه

تواصل نيسان استعداداتها للكشف عن جيل جديد من نافارا، في خطوة تعد الأبرز للطراز منذ سنوات طويلة، فالشاحنة الجديدة لن تكون مجرد تحديث عابر، بل إعادة صياغة كاملة تعتمد على منصة ميتسوبيشي ترايتون، مع تصميم مميز ضمن مركبات البيك أب المتوسطة. 

من المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن نافارا الجديدة في 19 نوفمبر، وستعتمد النسخة الجديدة على الهيكل المستخدم في ترايتون 2023، مع تعديلات هندسية تمنحها اختلافاً واضحاً مع هوية نيسان ويعزز من تواجدها في عالم البيك أب.

نيسان نيفارا

نيسان نيفارا تستعد للانطلاق 

سيبدأ طرح نيسان نافارا الجديدة أولاً في أستراليا ونيوزيلندا خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الأسواق التي تشهد أعلى طلب على الشاحنات المتوسطة، أما أسواق أمريكا الجنوبية، فستستقبل نسخة أخرى مبنية على تحديث شامل للجيل الحالي.

دخول نافارا 2026 يأتي في مواجهة سلسلة من الطرازات القوية التي تهيمن على الفئة، على رأسها تويوتا هايلكس، وسيارة بي واي دي SHARK، بالإضافة إلى فورد رينجر، فولكس فاجن أماروك و MG U9، وإسوزو ديماكس.

هوية تصميمية جديدة مع الحفاظ على شخصية نافارا

رغم تبنيها منصة مشتركة مع ترايتون، تعمل نيسان على منح الجيل الجديد ملامح مستقلة بالكامل، حيث تقدم بغطاء محرك بارز وصادم أمامي أعيد تصميمه ليتناسب مع طبيعة الاستخدام القاسي، إضافة إلى شبكة أمامية جديدة مستوحاة من لغة نيسان الحديثة، ومصابيح LED بتصميم منقسم يضفي لمسة أكثر حدة، وجنوط رياضية، مع شدادات أمامية، وباقة من مستشعرات الحركة.

المحركات والأداء المتوقع لنيسان نافارا

من المتوقع أن تعتمد نافارا الجديدة على محرك ديزل تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 201 حصان، وهو المحرك المستخدم في سيارة ترايتون، إلا أن نيسان تعمل على نسخة هجينة قابلة للشحن، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وخيارات الدفع.

نيسان نيسان نيفارا ميتسوبيشي ترايتون نافارا الجديدة نيسان نيفارا الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أمطار

الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

حالة الطقس

عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة

البيض

هبوط كبير.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

ترشيحاتنا

حودة بندق وتومي

«مزيكا صالونات» يعود بقوة.. حودة بندق وتومي يصنعان أغنية في 6 ساعات

زواج احمد سالم

نجوم الفن والإعلام يشاركون أحمد سالم احتفاله بعقد قرانه على رشا بدوي

درة

درة تنطلق في تصوير "علي كلاي" استعدادًا لسباق رمضان 2026

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد