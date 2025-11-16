نيسان تستعد للكشف عن نافارا الجديدة.. بتصميم "بيك أب"

تواصل نيسان استعداداتها للكشف عن جيل جديد من نافارا، في خطوة تعد الأبرز للطراز منذ سنوات طويلة، فالشاحنة الجديدة لن تكون مجرد تحديث عابر، بل إعادة صياغة كاملة تعتمد على منصة ميتسوبيشي ترايتون، مع تصميم مميز ضمن مركبات البيك أب المتوسطة.

من المنتظر أن يتم الكشف الرسمي عن نافارا الجديدة في 19 نوفمبر، وستعتمد النسخة الجديدة على الهيكل المستخدم في ترايتون 2023، مع تعديلات هندسية تمنحها اختلافاً واضحاً مع هوية نيسان ويعزز من تواجدها في عالم البيك أب.

نيسان نيفارا

نيسان نيفارا تستعد للانطلاق

سيبدأ طرح نيسان نافارا الجديدة أولاً في أستراليا ونيوزيلندا خلال النصف الأول من عام 2026، وهي الأسواق التي تشهد أعلى طلب على الشاحنات المتوسطة، أما أسواق أمريكا الجنوبية، فستستقبل نسخة أخرى مبنية على تحديث شامل للجيل الحالي.

دخول نافارا 2026 يأتي في مواجهة سلسلة من الطرازات القوية التي تهيمن على الفئة، على رأسها تويوتا هايلكس، وسيارة بي واي دي SHARK، بالإضافة إلى فورد رينجر، فولكس فاجن أماروك و MG U9، وإسوزو ديماكس.

هوية تصميمية جديدة مع الحفاظ على شخصية نافارا

رغم تبنيها منصة مشتركة مع ترايتون، تعمل نيسان على منح الجيل الجديد ملامح مستقلة بالكامل، حيث تقدم بغطاء محرك بارز وصادم أمامي أعيد تصميمه ليتناسب مع طبيعة الاستخدام القاسي، إضافة إلى شبكة أمامية جديدة مستوحاة من لغة نيسان الحديثة، ومصابيح LED بتصميم منقسم يضفي لمسة أكثر حدة، وجنوط رياضية، مع شدادات أمامية، وباقة من مستشعرات الحركة.

المحركات والأداء المتوقع لنيسان نافارا

من المتوقع أن تعتمد نافارا الجديدة على محرك ديزل تيربو سعة 2.4 لتر بقوة 201 حصان، وهو المحرك المستخدم في سيارة ترايتون، إلا أن نيسان تعمل على نسخة هجينة قابلة للشحن، مع نواقل سرعات أوتوماتيكية الأداء، وخيارات الدفع.