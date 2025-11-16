قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
تظاهرات جيل زد تشتعل.. والرئيسة المكسيكية توجّه رسالة صارمة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار السيارات| لامبورجيني تكشف النقاب عن نسختها الخارقة.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

بقوة 641 حصانًا.. لامبورجيني تكشف النقاب عن تيميراريو سوبر تروفيو الخارقة
قدمت لامبورجيني فصلًا جديدًا في عالم السباقات بالكشف عن تيميراريو سوبر تروفيو، النسخة المخصصة للحلبات ضمن طرازات سوبر تروفيو التي تُعد إحدى أبرز فئات العلامة منذ إطلاقها.

قبل الشراء .. كيف تفحص محرك السيارة المستعملة وتتفادى المفاجآت المكلفة؟
عند اتخاذ القرار لشراء سيارة مستعملة، ستقوم بالبحث في عدة جوانب، ابرزها السعر والميزانية، بالإضافة إلى التجهيزات وما تقدمة، إلى جانب حالتها الفنية والتقنيات الداخلية، ولكن من أبرز الأمور التي يرتكز البحث عندها، هي قدرات المحرك، حيث يعد القلب النابض للسيارة.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟
تواصل ميتسوبيشي تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن النسخة الجديدة من مونتيرو سبورت ضمن طرازات 2026، والتي تأتي كأحد أبرز الاصدارات في الفئة الرياضية متعددة الاستخدام. 

مرسيدس تستعد للكشف عن الجيل المطور من GLB .. بمحركات كهربائية وهجينة
تستعد مرسيدس بخطوات تمهيدية للكشف عن الجيل الجديد من طراز GLB، وذلك عبر حملة تشويقية سبقت الكشف الرسمي المقرر في الثامن من ديسمبر القادم.

جيب تطلق إنتاج الجيل الجديد من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس 
أعلنت شركة جيب ، رسميا بدء إنتاج الجيل الثالث من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس بمدينة ميلفي الإيطالية، لتدخل مرحلة جديدة من التطوير ضمن فئة الـSUV المدمجة التي تعد من الأكثر مبيعا للعلامة حول العالم، بعد تخطي مبيعاتها حاجز 2.5 مليون سيارة عالميا. 

iPhone

نهاية عصر شاشات LTPO مع هواتف iPhone القادمة

iPhone Pocket

آبل تضحك أخيراً .. نفاد iPhone Pocket من متاجر الشركة في أمريكا

Galaxy A37

مقارنة قوية بين Galaxy A37 وA36: أهم الفروق المنتظرة في الجيل الجديد من سامسونج

التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور

صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى
صلاة الفجر اليوم الأحد من المسجد الاقصى

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بترويج شائعة عن تزوير الانتخابات في المنيا | صور

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

