أخبار السيارات| لامبورجيني تكشف النقاب عن نسختها الخارقة.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟

بقوة 641 حصانًا.. لامبورجيني تكشف النقاب عن تيميراريو سوبر تروفيو الخارقة

قدمت لامبورجيني فصلًا جديدًا في عالم السباقات بالكشف عن تيميراريو سوبر تروفيو، النسخة المخصصة للحلبات ضمن طرازات سوبر تروفيو التي تُعد إحدى أبرز فئات العلامة منذ إطلاقها.

قبل الشراء .. كيف تفحص محرك السيارة المستعملة وتتفادى المفاجآت المكلفة؟

عند اتخاذ القرار لشراء سيارة مستعملة، ستقوم بالبحث في عدة جوانب، ابرزها السعر والميزانية، بالإضافة إلى التجهيزات وما تقدمة، إلى جانب حالتها الفنية والتقنيات الداخلية، ولكن من أبرز الأمور التي يرتكز البحث عندها، هي قدرات المحرك، حيث يعد القلب النابض للسيارة.

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟

تواصل ميتسوبيشي تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن النسخة الجديدة من مونتيرو سبورت ضمن طرازات 2026، والتي تأتي كأحد أبرز الاصدارات في الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

مرسيدس تستعد للكشف عن الجيل المطور من GLB .. بمحركات كهربائية وهجينة

تستعد مرسيدس بخطوات تمهيدية للكشف عن الجيل الجديد من طراز GLB، وذلك عبر حملة تشويقية سبقت الكشف الرسمي المقرر في الثامن من ديسمبر القادم.

جيب تطلق إنتاج الجيل الجديد من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس

أعلنت شركة جيب ، رسميا بدء إنتاج الجيل الثالث من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس بمدينة ميلفي الإيطالية، لتدخل مرحلة جديدة من التطوير ضمن فئة الـSUV المدمجة التي تعد من الأكثر مبيعا للعلامة حول العالم، بعد تخطي مبيعاتها حاجز 2.5 مليون سيارة عالميا.