محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس السيسي والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس

حرص الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على مشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، حيث قام بتوزيع كروت تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب الهدايا على الأطفال وذلك بمختلف كنائس الطوائف الأرثوذكس والكاثوليك والإنجيلية داخل المحافظة، كما قام محافظ أسوان بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والسعادة عكست روح المشاركة والتلاحم الوطني التي يتميز بها أبناء المحافظة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال أن محافظة أسوان تولي اهتماماً بتهيئة الأجواء الاحتفالية خلال الأعياد والمناسبات الدينية من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط الكنائس، وتعزيز جهود الإنارة والتجميل والتطوير، فضلًا عن إعداد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال الأسر والاحتفال بالأعياد في بيئة آمنة وممتعة.

وأشار المحافظ إلى أن مشاهد التلاحم المجتمعي التي تشهدها المحافظة في مثل هذه المناسبات، تؤكد عمق أواصر المحبة والأخوة بين أبناء الشعب الواحد، وأن المصريين نسيج وطني واحد تجمعهم قيم التعايش والسلام والعمل المشترك من أجل رفعة وطنهم الغالي مصر.