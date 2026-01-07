على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة

شهد مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، واقعة غريبة، تعتبر الأولى من نوعها، حيث أدى شاب حاصل على بكالوريوس علوم أعمال شقيقه التوأم الطبيب، وعمل بدلًا منه في وحدة طب الأسرة بقرية جزيرة نكلا، لمدة عامين دون اكتشاف أمره خلال هذه الفترة.

البداية، عندما تقدمت إحدى الممرضات العاملات بوحدة طب الأسرة ببلاغ لمأمور مركز شرطة شبراخيت، باكتشافها أن الشخص الذي يؤدي دور طبيب الوحدة ويوقع الكشف الطبي على الأهالي منذ عامين، ليس هو الطبيب الحقيقي، بل هو شقيقه التوأم الحاصل على بكالوريوس علوم.

وتلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، حيث تبين أن المتهم الأول أحمد م ح، خريج كلية علوم، استلم العمل بالوحدة الصحية بدلًا من شقيقه محمد م ح، الطبيب، منذ فترة طويلة.

عقب إلقاء القبض على الشقيقين، وبمواجهتهما أمام جهات التحقيق، أدليا باعترافات تفصيلية كشفت عن دوافع الواقعة، حيث تبين أن الطبيب الأصلي حصل على فرصة عمل بمرتب مغري في إحدى شركات البترول، ورفضت مديرية الصحة بالبحيرة منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالشركة، وقرر الشقيقان استغلال التطابق الشكلي بينهما، لينتحل خريج كلية العلوم صفة الطبيب في الوحدة الصحية لضمان استمرار الوظيفة الحكومية، بينما يتفرغ الطبيب الحقيقي لعمله في شركة البترول.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات بتهم التزوير في أوراق رسمية، وانتحال صفة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.