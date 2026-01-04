قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بعد ضبط شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة.. هذه عقوبته بالقانون

القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالبحيرة
معتز الخصوصي

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية ، بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المواطنين، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الرشاوى الانتخابية

ونصت المادة رقم (65) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين بالقوة أو التهديد أو الرشوة أو التداول غير القانوني لبطاقات الاقتراع، تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون.

وتنص المادة على أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من:

استخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من التصويت أو لإجباره على التصويت بطريقة معينة.

عرض أو أعطى أو تعهد بإعطاء أي فائدة لشخص آخر مقابل التأثير على صوته، أو قبول مثل هذه الفوائد.

طبع أو تداول بطاقات الاقتراع أو أوراق الانتخابات دون إذن من السلطة المختصة.

وأغلقت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها مساء اليوم الأحد 4 يناير 2026، لليوم الثاني على التوالي والأخير للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءًا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.

جرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحًا في 10 محافظات، وهي كالتالي:

محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

 محافظة المنيا

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)

محافظة الأقصر

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

محافظة أسوان

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده).

الدوائر الإنتخابية بطاقات الرقم القومى المرشحين الناخبين البحيرة

