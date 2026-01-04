انتهاء الاقتراع في 27 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات "النواب"

انتهت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد في عدد من مقار لجان الاقتراع الفرعية، عمليات التصويت بجولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بموجب أحكام قضاء مجلس الدولة، ليبدأ فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات على مدى يومين متتاليين.

واستمر العمل داخل عدد آخر من لجان الاقتراع، والتي شهدت تواجدا لناخبين في نطاق جمعية الانتخاب (حرم المركز الانتخابي) قبل التاسعة مساء، وتم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين، بحيث يستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في فرز بطاقات التصويت وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية، على أن يعقب ذلك تحرير المحاضر المتضمنة بيان عدد الناخبين المقيدين أمام كل لجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى يومي العملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، ثم إخطار اللجان العامة بمُخرجات أعمالها، والتي ستتولى بدورها إعلان الحصر العددي المفصل بعد فحص وتدقيق أعمال اللجان الفرعية وجمع أرقامها، ثم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأجريت العملية الانتخابية تحت إشراف مستشاري هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وعلى مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وشملت هذه الجولة الانتخابية، والتي تعد المحطة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب، 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وبلغ عدد الناخبين ممن لهم التصويت في العملية الانتخابية 14 مليونا و 897 ألفا و 356 ناخبا، يتوزعون على 2230 لجنة اقتراع فرعية بالمحافظات العشر.

كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، فأُعيد إجراء الانتخابات في جولتها الأولى يومي 8 و 9 ديسمبر الماضي في الخارج، و 10 و 11 من ذات الشهر داخل البلاد.

وتأتي قائمة الدوائر المشمولة بجولة الإعادة على النحو التالي:



أولا: محافظة الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر



ثانيا: محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس



ثالثا: محافظة المنيا

الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس



رابعا: محافظة أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج



خامسا: محافظة الوادي الجديد

الدائرة الثانية مركز الداخلة



سادسا: محافظة سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا



سابعا: محافظة الأقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا



ثامنا: محافظة أسوان

الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو



تاسعا: محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه



عاشرا: محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.