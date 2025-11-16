قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

بقوة 641 حصانًا.. لامبورجيني تكشف النقاب عن تيميراريو سوبر تروفيو الخارقة

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 
لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 
صبري طلبه

قدمت لامبورجيني فصلًا جديدًا في عالم السباقات بالكشف عن تيميراريو سوبر تروفيو، النسخة المخصصة للحلبات ضمن طرازات سوبر تروفيو التي تُعد إحدى أبرز فئات العلامة منذ إطلاقها.

ويأتي ظهور هذا الطراز ليعكس استمرار لامبورجيني في تطوير سيارات سباق خفيفة وعالية الأداء، بعيدًا عن التوجهات الحديثة في قطاع السيارات الهجينة المخصصة للطرق العامة، ما يمنح النسخة الجديدة طابعًا أقرب إلى الروح الأصلية لطرازات لامبورجيني.

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو بهذا التصميم 

اعتمدت لامبورجيني في تطوير تيميراريو سوبر تروفيو على فلسفة تقليل الوزن إلى الحد الأدنى، إذ يتوقع أن تكون أخف بنحو 390 كيلوجرامًا مقارنة بالنسخة الأساسية الموجهة للاستخدام اليومي، ويعود هذا التخفيض الكبير إلى الاستغناء عن المكونات الكهربائية، إلى جانب إزالة العوازل والإضافات المريحة التي لا تتطلبها قيادة الحلبات، ويسهم هذا النهج في تحسين استجابة السيارة وقدرتها على التسارع والتعامل مع المنعطفات الحادة بفعالية أكبر.

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 

هيكل ديناميكي يمنح ثباتًا استثنائيًا على الحلبة

تبدو تيميراريو سوبر تروفيو أقرب إلى آلة سباق خالصة، حيث حصلت على باقة موسعة من الأجزاء الديناميكية التي صُممت لتوليد قوة ضغط سفلية عالية، كما زودت السيارة بنظام تحكم في الجر قابل للتعديل في 12 وضعية مختلفة، ما يمنح السائق مرونة واسعة في تكييف استجابة السيارة وفق حالة المسار.

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 

ولم تتوقف التحسينات عند هذا الحد، حيث اعتمدت على نظام عادم معاد تشكيله لخفض الوزن وتحسين الاستجابة، إضافة إلى نظام تعليق رياضي من KW قابل للضبط بدقة ليتناسب مع متطلبات كل حلبة، مع الجناح الخلفي الكبير كأحد العناصر الأكثر تأثيرًا في تحسين الثبات عند السرعات المرتفعة، إلى جانب الصدامات المخصصة للسباقات.

أداء لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو الخارقة 

تعتمد النسخة المخصصة للحلبات لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو على محرك V8 مزود بشاحني تيربو، ينتج قوة 641 حصانًا، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة من ست سرعات مصمم خصيصًا للسباقات، بديلًا لناقل الحركة ثنائي القابض ذي الثماني سرعات المستخدم في النسخة القياسية، مع نظام الدفع الخلفي.

لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو 

وبهذه المواصفات، تقدم لامبورجيني تيميراريو سوبر تروفيو كنسخة تُعيد التركيز إلى جوهر القيادة على الحلبة عبر أداء ميكانيكي صريح وخفض كبير للوزن وتجهيزات ديناميكية مصممة بعناية، لتناسب أداء التسارع على الحلبات التنافسية.

