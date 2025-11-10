قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ادعوله بالرحمة .. بدرية طلبه تنعى إسماعيل الليثي
انتخابات مجلس النواب.. منظمات حقوقية ودولية تتابع سير التصويت في لجنة إمبابة
رئيس الوزراء: الدولة تساند المؤسسات الصحفية القومية لتحسين أوضاعها المالية والإدارية
الأمم المتحدة: التغطية الإعلامية بشأن غزة لم تكن متوازنة.. وحاولنا إظهار الحقيقة
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا والعظمى بالقاهرة 27
مفاوضات لإقامة مباراة ودية بين الأهلي المصري وأهلي جدة
تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته
قبل إغلاق الباب ..الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم في منشأة القناطر
وَجَع مالي قلبي .. رضا البحراوي ينعى إسماعيل الليثي
بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟
مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف علي صانع لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110

صانع لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110
صانع لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110
إبراهيم القادري

صممت لامبورجيني كونتاش من قبل المهندس الإيطالي مارتشيلو جانديني، وتم تصميم سيارة بوجاتي EB 110 بنفس المصمم في عهد مالكها الإيطالي رومانو أرتيولي.

صانع  لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110 

وتم تنفيذ شركة لامبورجيني كونتاش في منتصف السبعينيات، في حين أن بوجاتي EB 110 تم إنتاجها في أوائل التسعينيات.

شهرة لامبورجيني كونتاش

صانع  لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110 

اشتهرت لامبورجيني كونتاش بتصميمها الجريء ذي الخطوط الحادة، وبها فتحات للأبواب الشهيرة التي تفتح للأعلى.

صانع لامبورجيني كونتاش

سيارة  لامبورجيني كونتاش تم صناعتها علي يد فيروتشيو لامبورجيني، وتم تأسيسها من قبل شركة لامبورجيني، وكان يعمل كونتاش في البداية رجل أعمال إيطالي ناجح في مجال تصنيع الجرارات الزراعية.

سبب تأسيس شركة لامبورجيني

تم تأسيس شركة لامبورجيني بسبب استياء فيروتشيو لامبورجيني من جودة سيارة فيراري التي يملكها وقام بتقديم اقتراحات تحسين مباشرة إلى إنزو فيراري، ولكن إنزو فيراري رفض اقتراحه، ومن هنا قرر فيروتشيو أن يصنع سيارة رياضية خاصة به تتفوق على سيارات فيراري، فأسس شركة "أوتوموبيلي لامبورجيني في عام 1963.

إنتاج لامبورجيني كونتاش

تم طرح النموذج الأولي من سيارة لامبورجيني كونتاش، الذي أطلق عليه اسم LP500، في معرض جنيف للسيارات عام 1971ـ وتم تصميم السيارة على يد المصمم مارسيلو جانديني من شركة بيرتوني، وجاءت بتصميمها الثوري على شكل إسفين، وأبوابها التي تفتح للأعلى، مما جعلها أيقونة في عالم السيارات الفائقة.

صانع  لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110 

وبدأت لامبورجيني في إنتاج سيارة كونتاش في عام 1974، واستمر إنتاجها حتى عام 1990 بأجيال مختلفة ومحركات مطورة.

صانع بوجاتي EB 110

تأسست شركة بوجاتي الأصلية على يد إيتوري بوجاتي في عام 1909، وتم احياء العلامة التجارة من جديد علي يجد رومانو أرطيولي في عام 1987 تحت اسم "بوجاتي أوتوموبيلي"، وكان يعمل رجل أعمال إيطالي .

كان أرطيولي من محبي سيارات بوجاتي الأصلية، وأراد أن يعيد أمجادها بإنتاج سيارة فائقة حديثة، وبنى أرطيولي مصنع جديد ومخصص في بلدة كامبوجاليانا بإيطاليا لإنتاج السيارة.

صانع  لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110 

وتم إنتاج سيارة بوجاتي EB 110 احتفالًا بمرور 110 أعوام على ميلاد مؤسس الشركة الأصلي، إيتوري بوجاتي، وصممت السيارة لتكون متطورة جدًا في وقتها، بمحرك 12 سلندر رباعي التيربو، ودفع رباعي، وهيكل من ألياف الكربون خفيف الوزن.

صانع  لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110 

وتم إنتاج سيارة EB 110 بين عامي 1991 و1995، قبل أن تتوقف الشركة عن العمل نتيجة لانفجار سوق السيارات الفائقة في ذلك العقد، ما أدى إلى إفلاسها في عام 1995، وبعد ذلك اشترت مجموعة فولكس فاجن حقوق علامة بوجاتي في عام 1998، وأعادت إطلاقها مجددًا. 

لامبورجيني كونتاش مارتشيلو جانديني بوجاتي EB 110 رومانو أرتيولي صانع بوجاتي EB 110 كونتاش أوتوموبيلي لامبورجيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب اليوم

هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 560 جنيها من قيمته

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

فى أول أيام انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى.. بخطوات بسيطة اعرف لجنتك الانتخابية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. اعرف لجنتك الانتخابية بخطوات بسيطة

الفنان القدير محمد صبحي

نقل محمد صبحي إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

أثناء توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم

مواطنو منشأة القناطر يتوافدون على انتخابات النواب لاختيار ممثليهم

ترشيحاتنا

الإغلاق الحكومي الاطول في الولايات المتحدة

بسبب الإغلاق الأمريكي الأطول.. إلغاء أكثر من 1500 رحلة لشركات طيران كبرى في يوم واحد

اعتداءات المستونين الاسرائيليين على الفلسطينيين

تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة وتحذير أممي من تفاقم العنف

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا ويصيب آخر.. وتحطيم قبورا قرب المسجد الأقصى

بالصور

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي
اسماعيل الليثي

آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل تعرضه لحادث ووفاته

إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي
إسماعيل الليثي

تفاصيل وفاة إسماعيل الليثي بعد عام من رحيل إبنه

إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا
إسماعيل الليثي ونجله رضا

تشبه ميتسوبيشي.. تسريب صور سيارة نيسان نافارا الجديدة

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد