تعرف علي صانع لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110

صممت لامبورجيني كونتاش من قبل المهندس الإيطالي مارتشيلو جانديني، وتم تصميم سيارة بوجاتي EB 110 بنفس المصمم في عهد مالكها الإيطالي رومانو أرتيولي.

صانع لامبورجيني كونتاش وبوجاتي EB 110

وتم تنفيذ شركة لامبورجيني كونتاش في منتصف السبعينيات، في حين أن بوجاتي EB 110 تم إنتاجها في أوائل التسعينيات.

شهرة لامبورجيني كونتاش

اشتهرت لامبورجيني كونتاش بتصميمها الجريء ذي الخطوط الحادة، وبها فتحات للأبواب الشهيرة التي تفتح للأعلى.

سيارة لامبورجيني كونتاش تم صناعتها علي يد فيروتشيو لامبورجيني، وتم تأسيسها من قبل شركة لامبورجيني، وكان يعمل كونتاش في البداية رجل أعمال إيطالي ناجح في مجال تصنيع الجرارات الزراعية.

سبب تأسيس شركة لامبورجيني

تم تأسيس شركة لامبورجيني بسبب استياء فيروتشيو لامبورجيني من جودة سيارة فيراري التي يملكها وقام بتقديم اقتراحات تحسين مباشرة إلى إنزو فيراري، ولكن إنزو فيراري رفض اقتراحه، ومن هنا قرر فيروتشيو أن يصنع سيارة رياضية خاصة به تتفوق على سيارات فيراري، فأسس شركة "أوتوموبيلي لامبورجيني في عام 1963.

إنتاج لامبورجيني كونتاش

تم طرح النموذج الأولي من سيارة لامبورجيني كونتاش، الذي أطلق عليه اسم LP500، في معرض جنيف للسيارات عام 1971ـ وتم تصميم السيارة على يد المصمم مارسيلو جانديني من شركة بيرتوني، وجاءت بتصميمها الثوري على شكل إسفين، وأبوابها التي تفتح للأعلى، مما جعلها أيقونة في عالم السيارات الفائقة.

وبدأت لامبورجيني في إنتاج سيارة كونتاش في عام 1974، واستمر إنتاجها حتى عام 1990 بأجيال مختلفة ومحركات مطورة.

صانع بوجاتي EB 110

تأسست شركة بوجاتي الأصلية على يد إيتوري بوجاتي في عام 1909، وتم احياء العلامة التجارة من جديد علي يجد رومانو أرطيولي في عام 1987 تحت اسم "بوجاتي أوتوموبيلي"، وكان يعمل رجل أعمال إيطالي .

كان أرطيولي من محبي سيارات بوجاتي الأصلية، وأراد أن يعيد أمجادها بإنتاج سيارة فائقة حديثة، وبنى أرطيولي مصنع جديد ومخصص في بلدة كامبوجاليانا بإيطاليا لإنتاج السيارة.

وتم إنتاج سيارة بوجاتي EB 110 احتفالًا بمرور 110 أعوام على ميلاد مؤسس الشركة الأصلي، إيتوري بوجاتي، وصممت السيارة لتكون متطورة جدًا في وقتها، بمحرك 12 سلندر رباعي التيربو، ودفع رباعي، وهيكل من ألياف الكربون خفيف الوزن.

وتم إنتاج سيارة EB 110 بين عامي 1991 و1995، قبل أن تتوقف الشركة عن العمل نتيجة لانفجار سوق السيارات الفائقة في ذلك العقد، ما أدى إلى إفلاسها في عام 1995، وبعد ذلك اشترت مجموعة فولكس فاجن حقوق علامة بوجاتي في عام 1998، وأعادت إطلاقها مجددًا.