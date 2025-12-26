أحمد عيد ساخراً من جنوب أفريقيا: قطعناكم في أغادير

علق الفنان أحمد عيد علي فوز منتخب مصر أمام منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وكتب أحمد عيد تعليق ساخر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"Egypt 1-0،قطعناكم في أغادير".

أبدى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، والتي حسم بها المنتخب المصري تأهله رسميًا إلى الدور التالي قبل خوض الجولة الثالثة.

وأكد محمد صلاح، في تصريحاته عقب اللقاء، أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، موضحًا أن منتخب جنوب أفريقيا فرض سيطرته على فترات طويلة من اللقاء، وقال إن المنافس يمتلك عناصر قادرة على الاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب بشكل جيد، ما جعل المواجهة تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال التسعين دقيقة.

خطة مناسبة

وأشار قائد الفراعنة إلى أن الجهاز الفني وضع خطة مناسبة لطبيعة اللقاء، وتمكن اللاعبون من تنفيذها بالشكل المطلوب داخل الملعب، مضيفًا أن سير المباراة جاء في صالح المنتخب المصري، وأن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأهم في هذه المرحلة من البطولة، خاصة مع اشتداد المنافسة في دور المجموعات.

الأجواء الجماهيرية

وتطرق نجم ليفربول للحديث عن الأجواء الجماهيرية، مؤكدًا أن الحضور كان مميزًا، وأن اللعب على الأراضي المغربية يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، مشيرًا إلى شعوره بالفخر باللعب وسط الجماهير المصرية، إلى جانب التفاعل الكبير من الجماهير المغربية، وهو ما أضفى أجواءً استثنائية على المباراة.

مواصلة النتائج الإيجابية

واختتم محمد صلاح تصريحاته بالتأكيد على تطلعه لمواصلة النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، مشددًا على أن المنتخب يسعى للاستمرار بنفس الروح والتركيز من أجل التقدم خطوة بعد أخرى في مشوار البطولة القارية.

يُذكر أن محمد صلاح سجل هدف الفوز لمنتخب مصر من ركلة جزاء، ليقود الفراعنة للانفراد بصدارة المجموعة الثانية، وضمان العبور المبكر إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تصريحات محمد الشناوي

أعرب محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفراعنة على منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، مؤكدًا أن اللقاء كان بمثابة نهائي حقيقي بالنسبة للاعبين.