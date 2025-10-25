قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
50 نسخة حول العالم.. قدرات قوية لأسطورة لامبورجيني ميورا | صور

صبري طلبه

يشهد عالم السيارات الخارقة لحظة استثنائية مع ظهور واحدة من أندر إصدارات شركة لامبورجيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرضت نسخة Aventador Miura Edition بسعر لا يصدق.

هذه السيارة ليست مجرد إصدار خاص، بل هي تحفة ميكانيكية ولدت لتكريم الأسطورة  Miura، التي تعرف على نطاق واسع بأنها أول سيارة "سوبركار" حقيقية في العالم.

سيارة لامبورجيني Aventador Miura Edition

وبإنتاج مقتصر على 50 وحدة فقط على مستوى العالم، تعد هذه النسخة قمة التفرد، والمثير للاهتمام أن النسخة المعروضة حالياً للبيع تكاد تكون جديدة تماماً، إذ لم تقطع سوى 528 ميلاً فقط منذ خروجها من خطوط الانتاج.

وتشير الكليومترات إلى أن معدل استخدام السيارة سنويًا لا يتجاوز الـ 66 ميلاً، لتؤكد بذلك وضعها كـ "كبسولة زمنية" لأحد أندر طرازات لامبورجيني ذات الطابع الرياضي من الفئة الخارقة.

سيارة لامبورجيني Aventador Miura Edition

تحفة لامبورجيني الاسطورية الخارقة بطابع الستينيات

في خطوة احتفالية بالإرث العظيم لسيارة Miura الأيقونية في الستينيات، صممت Aventador Miura Edition بعناية فائقة، حيث تحمل السيارة طلاء باللون الأحمر البرتقالي، حيث ينسجم ببراعة مع لمسات ذهبية تزين حافة الصادم السفلي والعجلات، مستحضرة روح التصميم الكلاسيكي الأنيق لسيارة Miura الأصلية.

سيارة لامبورجيني Aventador Miura Edition

أداء مميز بقوة 691 حصانًا 

تحتفظ هذه الأيقونة بقوتها الجبارة، حيث تستمد طاقتها من محرك لامبورجيني الأسطوري، وهو محرك V12 سعة 6.5 لتر يعمل بالتنفس الطبيعي، يستطيع هذا القلب النابض أن يطلق قوة تصل إلى 691 حصاناً وعزم دوران يبلغ 686 نيوتن متر.

سيارة لامبورجيني Aventador Miura Edition

ويقترن المحرك بناقل حركة  ISR المكون من 7 سرعات، مع نظام دفع رباعي متقدم يضمن توزيع القوة بكفاءة عالية، تتيح هذه القدرات تحقيق تسارع مذهل من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في غضون 2.9 ثانية فقط، مع قدرة على تجاوز حاجز الـ 350 كيلومتر في الساعة.

سيارة لامبورجيني Aventador Miura Edition

سعر مذهل لسيارة لامبورجيني النادرة 

ظهرت سيارة Aventador Miura Edition النادرة عبر عدد من المنصات العالمية المتخصصة في مجال السيارات، بسعر يلامس 499,800 دولار أمريكي.

لامبورجيني اندر سيارات لامبورجيني سيارات لامبورجيني الخارقة سيارة لامبورجيني Miura تحفة لامبورجيني الاسطورية

