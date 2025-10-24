قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025
ثورة في واتساب.. قريبا يمكنك المراسلة بدون الحاجة لرقم هاتف
ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
جبهة تحرير فلسطين: الرئيس السيسي لعب دورا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية
المبادرة الوطنية الفلسطينية: مصر أفشلت مخطط التطهير العرقي وأوقفت الحرب على غزة
صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي
في مجلس الأمن.. مصر تحذر من تقويض اتفاق شرم الشيخ وتدين تشريعات إسرائيلية تمس الضفة
مسؤول أمريكي: نتنياهو على وشك تدمير اتفاق غزة.. وقلق في البيت الأبيض
مسئول بحماس: توافق فلسطيني لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ ونثمن دور مصر في دعم غزة
ثورة من قلب الجدران| ابتكار خرسانة ذكية تحول المباني إلى بطاريات.. تخِزن الطاقة وتضيء المصابيح
كم يومًا يفصلنا عن الصيام .. موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 480 حصان .. فورد تقدم نسختها الجديدة Mustang Mach-E| صور

فورد موستانج الكهربائية الجديدة
فورد موستانج الكهربائية الجديدة
صبري طلبه

كشفت فورد الأمريكية عن أحدث ابتكاراتها في عالم السيارات الكهربائية بإطلاق طراز  Mustang Mach-E GT California Special 2026، الذي يجسد مزيجًا بين التراث العريق والتقنيات المستقبلية.

يأتي هذا الإصدار ليعيد إلى الأذهان واحدة من أشهر نسخ موستانج الكلاسيكية التي ارتبطت بروح القيادة الحرة على طرق الساحل الغربي الأمريكي، ولكن بتصميم وأداء كهربائي إلى جانب الأداء الرياضي والرفاهية المتقدمة.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

أداء ومواصفات فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

تعتمد النسخة الجديدة من فورد Mach-E GT California Special على نظام دفع رباعي كهربائي مزدوج، حيث تنتج المنظومة الفنية قوة تصل إلى 480 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 813 نيوتن متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 91 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 451 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

يظهر الطابع الفاخر بوضوح من خلال التفاصيل الدقيقة التي تمزج بين الأصالة والحداثة داخل قمرة القيادة، حيث تأتي المقاعد الرياضية بكسوة من الجلدNavy  Pier ActiveX الفاخر مع قماش Miko عالي الجودة، وتقدم بتطريزات باللونين الأزرق والفضي، كما تتكامل عجلة القيادة المكسوة بالجلد الأزرق مع وحدة التحكم المركزية التي تحمل شعار  GT/CS.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

تصميم خارجي مستوحى من شواطئ كاليفورنيا

استوحت فورد تصميم الإصدار الجديد من أجواء الساحل الغربي الأمريكي، فجاءت Mustang Mach-E GT California Special بخطوط تصميمية جريئة تبرز روح المغامرة والانطلاق.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

تتزين الواجهة الأمامية بشعار الحصان المضيء باللون الأزرق Rave Blue، بينما تضيف العجلات ثنائية اللون مقاس 20 بوصة مظهرًا رياضيًا يجمع بين الرمادي الكربوني والأسود.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

ويكمل غطاء المحرك هذا الطابع المميز برسمة تتدرج بين الرمادي والأسود تتخللها خطوط زرقاء تحاكي أمواج المحيط وغروب الشمس في كاليفورنيا، إلى جانب شارات GT/CS الكلاسيكية التي تعود بتاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة 

سعر سيارة فورد موستانج 2026 عالميًا

تقدم سيارة فورد موستانج 2026 بسعر يبدأ من 55,890 دولارًا أمريكيًا.

فورد موستانج فورد موستانج فورد موستانج الكهربائية سيارة فورد موستانج الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

حاتم صلاح وزوجته

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

أرشيفية

العبوة بألف جنيه.. أزمة بنج الأسنان تتجدد والنقابة العامة تستغيث بالحكومة

ترشيحاتنا

الوضوء

حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح

شهادة المرأة على عقد الزواج

هل يجوز شهادة المرأة على عقد الزواج؟ اعرف الرأي الحاسم للفقهاء

صلاة الفجر

هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته
حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

فيديو

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد