بقوة 480 حصان .. فورد تقدم نسختها الجديدة Mustang Mach-E| صور

كشفت فورد الأمريكية عن أحدث ابتكاراتها في عالم السيارات الكهربائية بإطلاق طراز Mustang Mach-E GT California Special 2026، الذي يجسد مزيجًا بين التراث العريق والتقنيات المستقبلية.

يأتي هذا الإصدار ليعيد إلى الأذهان واحدة من أشهر نسخ موستانج الكلاسيكية التي ارتبطت بروح القيادة الحرة على طرق الساحل الغربي الأمريكي، ولكن بتصميم وأداء كهربائي إلى جانب الأداء الرياضي والرفاهية المتقدمة.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

أداء ومواصفات فورد موستانج الكهربائية الجديدة

تعتمد النسخة الجديدة من فورد Mach-E GT California Special على نظام دفع رباعي كهربائي مزدوج، حيث تنتج المنظومة الفنية قوة تصل إلى 480 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 813 نيوتن متر، وبهذه القدرات يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولًا إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.8 ثانية فقط، وتستمد طاقتها من بطارية بسعة 91 كيلوواط ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 451 كيلومترًا في الشحنة الواحدة.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

يظهر الطابع الفاخر بوضوح من خلال التفاصيل الدقيقة التي تمزج بين الأصالة والحداثة داخل قمرة القيادة، حيث تأتي المقاعد الرياضية بكسوة من الجلدNavy Pier ActiveX الفاخر مع قماش Miko عالي الجودة، وتقدم بتطريزات باللونين الأزرق والفضي، كما تتكامل عجلة القيادة المكسوة بالجلد الأزرق مع وحدة التحكم المركزية التي تحمل شعار GT/CS.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

تصميم خارجي مستوحى من شواطئ كاليفورنيا

استوحت فورد تصميم الإصدار الجديد من أجواء الساحل الغربي الأمريكي، فجاءت Mustang Mach-E GT California Special بخطوط تصميمية جريئة تبرز روح المغامرة والانطلاق.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

تتزين الواجهة الأمامية بشعار الحصان المضيء باللون الأزرق Rave Blue، بينما تضيف العجلات ثنائية اللون مقاس 20 بوصة مظهرًا رياضيًا يجمع بين الرمادي الكربوني والأسود.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

ويكمل غطاء المحرك هذا الطابع المميز برسمة تتدرج بين الرمادي والأسود تتخللها خطوط زرقاء تحاكي أمواج المحيط وغروب الشمس في كاليفورنيا، إلى جانب شارات GT/CS الكلاسيكية التي تعود بتاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي.

فورد موستانج الكهربائية الجديدة

سعر سيارة فورد موستانج 2026 عالميًا

تقدم سيارة فورد موستانج 2026 بسعر يبدأ من 55,890 دولارًا أمريكيًا.