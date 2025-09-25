شاهد.. يخت لامبورجيني مستوحى من سيارتها فينومينو

كشفت شركة أوتوموبيلي لامبورجيني بالتعاون مع المجموعة البحرية الإيطالية عن العرض الأول لليخت الجديد تيكنومار لامبورجيني 101 قدم، وذلك ضمن فعاليات معرض موناكو لليخوت المقام حالياً، وهو يخت مستوحي من سيارتها فينومينو.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

اليخت الجديد تيكنومار لامبورجيني 101 قدم يبلغ طوله نحو 30 متر، ويجسد قيمة تقنية وتصميمية عالية، وصمم بهدف تقديم تجربة لا تتكرر لمن يقوده، تماماً كما هو الحال مع سيارات لامبورجيني.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

وبدأت الشراكة بين الشركتين في عام 2020 مع إطلاق يخت تيكنومار لامبورجيني 63 قدم "Tecnomar for Lamborghini 63"، الذي استوحي اسمه من عام تأسيس لامبورجيني، وحقق نجاح كبير بين عشاق الفخامة والسرعة.

سيتم إنتاج 29 نسخة من يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم فقط، وكشف عنه عالمياً خلال أسبوع مونتيري للسيارات " Monterey Car Week " .

التشابه بين يخت تيكنومار لامبورجيني وسيارة فينومينو

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

ومن أبرز ملامح التشابه بين اليخت والسيارة اللون الأصفر جيالو كريوس المستخدم في الطلاء، والمصابيح الأمامية والخلفية المستوحاة من السيارة، والخطوط الخارجية تتناغم بين أقصى درجات العملية والنقاء الجمالي.

مواصفات يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

مقصورة تيكنومار لامبورجيني 101 قدم مستوحاة بوضوح من سيارات لامبورجيني خصوصاً طراز تيميراريو الهجين في8، وتمنح قائد اليخت إحساس مشابه لقيادة سيارة رياضية خارقة من سانت أغاتا بولونييزي.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

وتتناغم مقصورة اليخت مع مقصورات سيارات لامبورجيني من حيث الألوان والخياطة والأشكال، وتشمل العناصر الأيقونية، ويمكن لليخت أن يستوعب 8 إلى 9 ضيوف إضافة إلى 3 كبائن للطاقم، مما يوفر مساحات مريحة حتى في الرحلات الطويلة.

محرك يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يحصل يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم علي قوتة من 3 محرات قوية مرتبطة بثلاثة مراوح سطحية، ما يتيح له بلوغ سرعة قصوى تبلغ 45 عقد وسرعة إبحار 35 عقدة، مع قوة إجمالية تصل إلى 7600 حصان، بالإضافة إلى مولدين كهربائيين بقدرة 35 كيلوواط (kW) لضمان الكفاءة والاعتمادية في مختلف الظروف.