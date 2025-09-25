قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: ضم 299 شهيدا ومتوفى و98 مصابا لصندوق تكريم الشهداء
الوزراء يعتمد اجتماع اللجنة العليا للتعويضات.. تفاصيل
وزيرا التضامن والتعليم يوقعان بروتوكول بشأن الانتفاع بمبنيين تابعين لوزارة التضامن لإقامة مجمع مدارس
عباس: إدارة غزة بعد الحرب ستقودها شخصية من السلطة الفلسطينية
عجول هائمة في الشوارع .. قرار رسمي في محافظة بورسعيد
قرار صادم للاحتلال| اليويفا يعتزم حظر مشاركة إسرائيل في البطولات الأوروبية
العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة
رابطة الأندية تعدّل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات
التخطيط: 185 مشروعا لوزارة الشباب بإجمالي استثمارات 625 مليون جنيه
بعد تطبيق الحد الأدنى.. موعد صرف مرتبات الموظفين عن الأشهر المتبقية في 2025
من 2025 لـ 2030.. أسامة حسني يرد على مدحت شلبي ويظهر تأشيرة أمريكا
أبو مازن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ومكانها خارج مستقبل غزة
تكنولوجيا وسيارات

شاهد.. يخت لامبورجيني مستوحى من سيارتها فينومينو

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم
يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم
إبراهيم القادري

كشفت شركة أوتوموبيلي لامبورجيني بالتعاون مع المجموعة البحرية الإيطالية عن العرض الأول لليخت الجديد تيكنومار لامبورجيني 101 قدم، وذلك ضمن فعاليات معرض موناكو لليخوت المقام حالياً، وهو يخت مستوحي من سيارتها فينومينو.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

اليخت الجديد تيكنومار لامبورجيني 101 قدم يبلغ طوله نحو 30 متر، ويجسد قيمة تقنية وتصميمية عالية، وصمم بهدف تقديم تجربة لا تتكرر لمن يقوده، تماماً كما هو الحال مع سيارات لامبورجيني.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

وبدأت الشراكة بين الشركتين في عام 2020 مع إطلاق يخت تيكنومار لامبورجيني 63 قدم "Tecnomar for Lamborghini 63"، الذي استوحي اسمه من عام تأسيس لامبورجيني، وحقق نجاح كبير بين عشاق الفخامة والسرعة.

سيتم إنتاج 29 نسخة من يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم فقط، وكشف عنه عالمياً خلال أسبوع مونتيري للسيارات " Monterey Car Week " .

التشابه بين يخت تيكنومار لامبورجيني وسيارة فينومينو

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

ومن أبرز ملامح التشابه بين اليخت والسيارة اللون الأصفر جيالو كريوس المستخدم في الطلاء، والمصابيح الأمامية والخلفية المستوحاة من السيارة، والخطوط الخارجية تتناغم بين أقصى درجات العملية والنقاء الجمالي.

مواصفات يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

مقصورة  تيكنومار لامبورجيني 101 قدم مستوحاة بوضوح من سيارات لامبورجيني خصوصاً طراز تيميراريو الهجين في8، وتمنح قائد اليخت إحساس مشابه لقيادة سيارة رياضية خارقة من سانت أغاتا بولونييزي.

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

وتتناغم مقصورة اليخت مع مقصورات سيارات لامبورجيني من حيث الألوان والخياطة والأشكال، وتشمل العناصر الأيقونية، ويمكن لليخت أن يستوعب 8 إلى 9 ضيوف إضافة إلى 3 كبائن للطاقم، مما يوفر مساحات مريحة حتى في الرحلات الطويلة.

محرك يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم

يحصل يخت تيكنومار لامبورجيني 101 قدم علي قوتة من 3 محرات قوية مرتبطة بثلاثة مراوح سطحية، ما يتيح له بلوغ سرعة قصوى تبلغ 45 عقد وسرعة إبحار 35 عقدة، مع قوة إجمالية تصل إلى 7600 حصان، بالإضافة إلى مولدين كهربائيين بقدرة 35 كيلوواط (kW) لضمان الكفاءة والاعتمادية في مختلف الظروف.

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

حقيقة أكاديمية دينا للرقص الشرقي

في افتتاح أكاديميتها الجديدة.. دينا تكشف رسالتها وترد على الانتقادات

