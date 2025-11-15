جيب تطلق إنتاج الجيل الجديد من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس بميلفي

أعلنت شركة جيب ، رسميا بدء إنتاج الجيل الثالث من سيارتها Compass في مصنع ستيلانتس بمدينة ميلفي الإيطالية، لتدخل مرحلة جديدة من التطوير ضمن فئة الـSUV المدمجة التي تعد من الأكثر مبيعا للعلامة حول العالم، بعد تخطي مبيعاتها حاجز 2.5 مليون سيارة عالميا.

ويعتمد الطراز الجديد على منصة STLA Medium الحديثة، التي توفر مرونة واسعة في أنظمة الدفع بما يناسب مختلف الأسواق، من المحركات الهجينة إلى النسخ الكهربائية بالكامل.

ويأتي الجيل الجديد من جيب Compass بتصميم عصري يحافظ على هوية جيب المميزة، مع تحسينات كبيرة في الانسيابية ليصل معامل السحب إلى 0.29، ما يعزز كفاءة القيادة دون التأثير على المساحة الداخلية، وتوفر Compass الجديدة مجموعة متنوعة من خيارات الحركة، تشمل محرك e-Hybrid بقوة 145 حصانا، ونسخة هجينة قابلة للشحن بقوة 195 حصانا، إضافة إلى إصدارات كهربائية بالكامل توفر حتى 375 حصانا ونظام دفع رباعي ومدى قيادة قد يصل إلى 650 كيلومترا.

وركزت جيب في هذا الجيل على تحسين القدرات الميكانيكية للقيادة على الطرق الوعرة، إذ تتمتع السيارة بارتفاع يبلغ أكثر من 200 ملم عن الأرض، وزوايا اقتراب ومغادرة محسنة، وقدرة على عبور المياه حتى عمق 480 ملم، كما تم تعزيز أنظمة القيادة عبر منظومة Selec-Terrain، وكاميرات بزاوية 360 درجة، وتجهيزات أمان متقدمة تمنح السائق ثقة أعلى في مختلف الظروف.

ويعد مصنع ميلفي أحد أهم مواقع إنتاج جيب خارج أمريكا الشمالية، حيث احتضن تصنيع طرازات Renegade وCompass منذ 2014، وقد أنتج أكثر من 2.3 مليون سيارة حتى اليوم، ويتميز المصنع بخطوط تجميع عالية المرونة تتيح التحول الكامل نحو إنتاج المركبات الكهربائية عند الحاجة، ما يعكس توجه ستيلانتس نحو تصنيع منخفض الانبعاثات.

يمتد المجمع الصناعي على مساحة 1.9 مليون متر مربع ويضم أكثر من 4600 موظف، ويعرف بتطبيقه تقنيات تصنيع متقدمة تشمل أنظمة ليزر عالية الدقة ومراقبة إلكترونية فورية لجودة الهيكل، كما يعتمد المصنع حلولا بيئية مبتكرة مثل الطلاء بتقنية 4-Wet، واستخدام الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والغاز الحيوي بهدف تغطية 70% من احتياجاته من الطاقة بحلول 2030.

ومع بدء الإنتاج، تستعد جيب لطرح Compass الجديدة في أكثر من 60 دولة عبر أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، مؤكدة مكانتها كواحدة من أهم سيارات الفئة C-SUV عالميا.