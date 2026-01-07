إدارة الحدائق توزع الهدايا والألعاب على الأطفال للاحتفال بعيد الميلاد المجيد بأسوان

تواصل الحدائق العامة والمتنزهات بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان إستقبال المواطنين والأفواج السياحية للإحتفال بعيد الميلاد المجيد للإستمتاع بالبانوراما الجمالية بهذه الحدائق والمتنزهات التى تزينت وأصبحت فى أبهى صورها بزيادة المسطحات الخضراء وتهذيب ورى الأشجار بها حيث بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار قام العاملين بإدارة الحدائق العامة بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال الذين توافدوا على الحدائق وفقاً لتكليفات محافظ أسوان بهدف إضفاء الأجواء الإحتفاليه والفرحة والبهجة على الأطفال خلال العيد .

عيد الميلاد

وتواكب مع ذلك قيام اللجان المختصة بالمرور على المراسى والعائمات بأنواعها المختلفة لمراجعة التراخيص والسلامة الإنشائية ومنع التحميل الزائد للحفاظ على سلامة المواطن الأسوانى من أى أضرار .