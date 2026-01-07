بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

شهد طريق وادى النطرون ـ الدبلوماسيين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 22 من مستقلي السيارة من بينهم 4 سودانيين، وجميعهم عمالة زراعية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق الدبلوماسيين بوادى النطرون، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة كانوا فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- رجاء بشير الحابى، 43 عاما، ومال الطاهر الحاج، 29 عاما، عالية هارون محمد، 19 عاما، عرفه هارون محمد، 21 عاما، سودانيين الجنسية.



كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:- هشام رجب عبد المالك حسن، 32 عاما، شلبية شحاتة محمد، 39 عاما، إيمان شوقى شعبان، 42 عاما، مسعد صافى البتانون، 42 عاما، رشا مسعود موسى، 35 عاما، حميدة محمد حسين، 40 عاما، شروق محمد حسين، 40 عاما، حازم محمد عبد الحى، 49 عاما.

كما أصيبت كل من:- أية صابر عبد العال، 19 عاما، ندى صابر عبد العال، 15 عاما، ملك صابر عبد العال، 13 عاما، قمر نبيل البسطاوى، 17 عاما، ليلى جاب الله محمود، 18 عاما، ملك جاب الله محمود، 13 عاما، أحمد محمد متولى، 14 عاما، هاجر هانى محمود، 18 عاما، عالية جابر رمضان، 34 عاما، حنين أيمن محمود، 15 عاما، وجميعهم مقيمون الإسكندرية مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.