قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

شهد طريق وادى النطرون ـ الدبلوماسيين بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة الزراعية على جانب الطريق، ما أسفر عن إصابة 22 من مستقلي السيارة من بينهم 4 سودانيين، وجميعهم عمالة زراعية بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة عمالة زراعية بطريق الدبلوماسيين بوادى النطرون، ووجود مصابين.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص مخصصة لنقل العمالة كانوا فى طريقهم للعمل بإحدى المزارع بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- رجاء بشير الحابى، 43 عاما، ومال الطاهر الحاج، 29 عاما، عالية هارون محمد، 19 عاما، عرفه هارون محمد، 21 عاما، سودانيين الجنسية.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من:- هشام رجب عبد المالك حسن، 32 عاما، شلبية شحاتة محمد، 39 عاما، إيمان شوقى شعبان، 42 عاما، مسعد صافى البتانون، 42 عاما، رشا مسعود موسى، 35 عاما، حميدة محمد حسين، 40 عاما، شروق محمد حسين، 40 عاما، حازم محمد عبد الحى، 49 عاما.

كما أصيبت كل من:- أية صابر عبد العال، 19 عاما، ندى صابر عبد العال، 15 عاما، ملك صابر عبد العال، 13 عاما، قمر نبيل البسطاوى، 17 عاما، ليلى جاب الله محمود، 18 عاما، ملك جاب الله محمود، 13 عاما، أحمد محمد متولى، 14 عاما، هاجر هانى محمود، 18 عاما، عالية جابر رمضان، 34 عاما، حنين أيمن محمود، 15 عاما، وجميعهم مقيمون الإسكندرية مصابين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم مركز وادى النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير أرصدة ببرامج التمويل الإلكتروني

المتهمة

نصبت على 4 أشخاص.. سقوط مستريحة الخردة

المتهمات

سقوط 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد