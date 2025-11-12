معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب

بعد غياب دام تسعة أعوام منذ توقف إنتاج لانسر إيفولوشن في عام 2016، أثارت شركة ميتسوبيشي الجدل مجددًا بتلميحات قوية حول إمكانية عودة الطراز الأيقوني إلى الساحة.

التصريحات الأخيرة من كبار مهندسي الشركة، وعلى رأسهم “كاورو ساواسي” الملقب بـ “أب نظام الدفع الكلي S-AWC”، أوضحت أن الحلم بعودة الإيفولوشن لم يمت بعد، وأن لدى ميتسوبيشي التكنولوجيا الكافية لإحياء الاسم التاريخي بطريقة تناسب العصر الحديث.

استعداد للعودة في زمن السيارات الكهربائية

تشهد ميتسوبيشي في الفترة الأخيرة إعادة تقييم لاستراتيجيتها المستقبلية، خاصة في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

وأكد ساواسي أن أي عودة للإيفولوشن ستكون متماشية مع هذا الاتجاه الجديد، إذ من المرجح أن تعتمد السيارة القادمة على نظام دفع كهربائي جزئي أو كلي يجمع بين الأداء العالي والاستدامة البيئية. التوقيت يبدو مثاليًا، خصوصًا مع عودة المنافسة في فئة السيارات الرياضية ذات الدفع الكلي، مثل تويوتا GR كورولا وسوبارو WRX STI.

مواصفات ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن المتوقعة

من المتوقع أن تستفيد لانسر إيفولوشن الجديدة من خبرات ميتسوبيشي في تطوير أنظمة القيادة الهجينة التي أثبتت كفاءتها في طرازات مثل أوتلاندر PHEV.

كما يرجح أن تعود بنظام التحكم الذكي في العزم S-AWC الذي منح الأجيال السابقة توازنًا ودقة في الأداء على الطرق السريعة والمناورات الرياضية. التصميم الخارجي ما زال محل تكهنات، إلا أن بعض المصادر تشير إلى مزيج بين طابع السيدان الرياضي والتقنيات الحديثة التي تعزز aerodynamics والرشاقة.

رغم التلميحات القوية من داخل الشركة، لم تصدر ميتسوبيشي أي إعلان رسمي يؤكد عودة لانسر إيفولوشن حتى الآن.

وصرح الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي أستراليا بأن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة ولم يحصل على موافقة نهائية.

وتركز الشركة حاليًا على تحسين أوضاعها المالية ومبيعاتها العالمية، مما يجعل إطلاق طراز أداء مرتفع خطوة تحتاج إلى توازن دقيق بين الطموح والجدوى الاقتصادية.

أحيت تصريحات ميتسوبيشي الأخيرة الأمل لدى عشاق السيارات الرياضية بأن الاسم الأسطوري لن يطوى في صفحات التاريخ. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل رؤية نسخة إنتاجية جديدة، فإن مجرد التلميح بعودة لانسر إيفولوشن يعد خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى هوية ميتسوبيشي الرياضية.

حتى الآن، لا شيء مؤكد سوى أن الشركة لم تغلق الباب تمامًا أمام واحدة من أكثر السيارات عشقًا في تاريخها.