قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 ألف جنيه للمتر.. كراسة شروط وأسعار مشروع وحدات ظلال وأنظمة السداد
عٌذاب جيل الثمانينات| مي عز الدين تلحق بصديقتها منة شلبي في قطار الزواج.. أبطال في القفص الزفاف
الأردن: إحباط تهريب مخدرات عبر مقذوفات قادمة من سوريا
الدفاع الروسية تسيطر على بلدة سوخوي يار في دونيتسك الشعبية
رئيس الوزراء يشهد جلسة حوارية بالمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025
رئيس الجامعة للوافدين: الأزهر قدم مفاتيح العلم فاحملوا الأمانة بمسؤولية
رقم صادم .. فارق العمر بين مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور
وزراء العدل العرب يبحثون آليات مكافحة تمويل الإرهاب والفساد وأوضاع النازحين بالمنطقة
100 فرصة عمل جديدة لذوي الهمم بسلسلة مطاعم عالمية
الزمالك يشكو زيزو لهاني أبو ريدة بسبب إساءته خلال التتويج بالسوبر
تعديل الخريطة الزمنية للدراسة وتحديث المناهج .. ماذا أعلن وزير التعليم اليوم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

معشوقة الجماهير.. أنباء عن عودة ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن بعد 9 سنوات غياب

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
عزة عاطف

بعد غياب دام تسعة أعوام منذ توقف إنتاج لانسر إيفولوشن في عام 2016، أثارت شركة ميتسوبيشي الجدل مجددًا بتلميحات قوية حول إمكانية عودة الطراز الأيقوني إلى الساحة.

التصريحات الأخيرة من كبار مهندسي الشركة، وعلى رأسهم “كاورو ساواسي” الملقب بـ “أب نظام الدفع الكلي S-AWC”، أوضحت أن الحلم بعودة الإيفولوشن لم يمت بعد، وأن لدى ميتسوبيشي التكنولوجيا الكافية لإحياء الاسم التاريخي بطريقة تناسب العصر الحديث.

استعداد للعودة في زمن السيارات الكهربائية

تشهد ميتسوبيشي في الفترة الأخيرة إعادة تقييم لاستراتيجيتها المستقبلية، خاصة في ظل التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والهجينة. 

وأكد ساواسي أن أي عودة للإيفولوشن ستكون متماشية مع هذا الاتجاه الجديد، إذ من المرجح أن تعتمد السيارة القادمة على نظام دفع كهربائي جزئي أو كلي يجمع بين الأداء العالي والاستدامة البيئية. التوقيت يبدو مثاليًا، خصوصًا مع عودة المنافسة في فئة السيارات الرياضية ذات الدفع الكلي، مثل تويوتا GR كورولا وسوبارو WRX STI.

مواصفات ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن المتوقعة

من المتوقع أن تستفيد لانسر إيفولوشن الجديدة من خبرات ميتسوبيشي في تطوير أنظمة القيادة الهجينة التي أثبتت كفاءتها في طرازات مثل أوتلاندر PHEV. 

كما يرجح أن تعود بنظام التحكم الذكي في العزم S-AWC الذي منح الأجيال السابقة توازنًا ودقة في الأداء على الطرق السريعة والمناورات الرياضية. التصميم الخارجي ما زال محل تكهنات، إلا أن بعض المصادر تشير إلى مزيج بين طابع السيدان الرياضي والتقنيات الحديثة التي تعزز aerodynamics والرشاقة.

رغم التلميحات القوية من داخل الشركة، لم تصدر ميتسوبيشي أي إعلان رسمي يؤكد عودة لانسر إيفولوشن حتى الآن. 

وصرح الرئيس التنفيذي لميتسوبيشي أستراليا بأن المشروع ما زال في مرحلة الدراسة ولم يحصل على موافقة نهائية. 

وتركز الشركة حاليًا على تحسين أوضاعها المالية ومبيعاتها العالمية، مما يجعل إطلاق طراز أداء مرتفع خطوة تحتاج إلى توازن دقيق بين الطموح والجدوى الاقتصادية.

أحيت تصريحات ميتسوبيشي الأخيرة الأمل لدى عشاق السيارات الرياضية بأن الاسم الأسطوري لن يطوى في صفحات التاريخ. ورغم أن الطريق لا يزال طويلاً قبل رؤية نسخة إنتاجية جديدة، فإن مجرد التلميح بعودة لانسر إيفولوشن يعد خطوة مهمة لإعادة الحيوية إلى هوية ميتسوبيشي الرياضية. 

حتى الآن، لا شيء مؤكد سوى أن الشركة لم تغلق الباب تمامًا أمام واحدة من أكثر السيارات عشقًا في تاريخها.

ميتسوبيشي لانسر إيفولوشن عودة لانسر 2026 سيارات رياضية ميتسوبيشي الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الشورى مسار حضاري وهو سر تفرد الأمة الإسلامية وقوتها بين الأمم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة

أمين البحوث الإسلامية: فضيلة الإمام الأكبر يتابع بنفسه شئون الطلاب الوافدين ويدعمهم

الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

خلال تخريج دفعة جديدة..نهلة الصعيدي: الوافدون سفراء الأزهر وجسور للتواصل بين الشعوب

بالصور

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة
وجبات صحية وسريعة بمذاق الفريش.. طرق عمل مفصلة خطوة بخطوة

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة
البزلاء والجزر المخزن مطبوخ بمذاق الفريش والطازة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إم جي 8
إم جي 8
إم جي 8

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها
إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد