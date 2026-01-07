غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر، المرور على 541 منشأة طبية خاصة متنوعة بنطاق المحافظة، في إطار تكثيف المتابعة الدورية والرقابة المستمرة على المنشآت الطبية الخاصة، لتحقيق الانضباط داخل القطاع الطبي غير الحكومي، وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت تلك الحملات عن تنفيذ 46 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تعمل بدون ترخيص، إلى جانب استصدار 97 قرار غلق آخر جارٍ تنفيذها، وفحص 20 شكوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

كما تم توجيه 169 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، لوجود بعض الملاحظات غير الجسيمة، مع منحها مهلة لتصويب أوضاعها، فضلًا عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا شملت: 9 محاضر تسريب نفايات طبية، وتحرير 3 محاضر انتحال صفة طبيب، ومحضرين تحريز أدوية، ومحضر فض أختام.

وفي السياق ذاته، تم إصدار 8 تراخيص جديدة لمنشآت طبية خاصة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في منظومة تقديم الخدمات الصحية، مشددة على أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات، بما يضمن تقديم خدمة طبية آمنة ومتميزة للمواطنين.