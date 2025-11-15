قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس تستعد للكشف عن الجيل المطور من GLB .. بمحركات كهربائية وهجينة

صبري طلبه

تستعد مرسيدس بخطوات تمهيدية للكشف عن الجيل الجديد من طراز GLB، وذلك عبر حملة تشويقية سبقت الكشف الرسمي المقرر في الثامن من ديسمبر القادم.

وينتمي هذا الطراز إلى فئة الكروس أوفر الرياضية العائلية، التي تحرص العلامة الألمانية على تطويرها باستمرار حيث تسعى لتعزيز حضورها في فئة السيارات المدمجة ذات القدرات المتعددة.

اختبارات الأداء تحت الظروف القاسية

تجري مرسيدس التجارب في بيئات مختلفة لضمان تحمل النسخة الجديدة من GLB لدرجات الحرارة المنخفضة التي تصل إلى أربعين درجة تحت الصفر، وذلك في مركزها المتخصص بمدينة شتوتجارت، وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من كفاءة الأنظمة الحرارية للمركبة وقدرتها على تدفئة المقصورة بسرعة في الأجواء الباردة، وهو ما يعد جزءاً أساسياً من المرحلة التطويرية قبل طرح الطراز في الأسواق العالمية.

مقصورة مرسيدس GLB بتقنيات رقمية متطورة

تركز مرسيدس في الجيل الجديد على تحديث شامل للمقصورة الداخلية، حيث تضم شاشة وسطية بحجم 14 بوصة، إضافة إلى شاشة مخصصة للراكب الأمامي بالحجم نفسه، مع شاشة MBUX Superscreen المتطورة كخيار إضافي، وهي وحدة تمتد على نطاق لوحة القيادة وتتكون من شاشة عدادات رقمية بقياس 10.25 بوصة.

وتعمل هذه المنظومة على النظام التشغيلي الجديد من مرسيدس، المجهز بمساعد ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء أوتوماتيكي، إلى جانب خرائط جوجل لضمان تجربة أكثر دقة وسلاسة أثناء الملاحة، ومجموعة من المستشعرات مع إضاءة محيطة.

تتيح GLB الجديدة خيار الترتيب بخمسة أو سبعة مقاعد، كما اعتمدت في التصميم الداخلي على فتحات تكييف دائرية وشكل حديث للكنسول الوسطي يتضمن حاملات أكواب أكبر حجمًا وشاحن لاسلكي للهواتف، ومن الإضافات البارزة التي أعلنت عنها مرسيدس توفير سقف بانورامي زجاجي قياسي، وإضاءة محيطة أقرب إلى إطلالة النجوم.

خيارات متعددة للمحركات تشمل الكهربائية والهجينة

تتجه مرسيدس إلى توفير نسخة كهربائية من GLB تحمل اسم GLB EQ ببطارية سعتها 85 كيلوواط ساعة، مع خيارين للقوة، الأول يعتمد على الدفع الخلفي بقوة 268 حصان، والثاني يعمل بنظام دفع رباعي عبر محركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 349 حصان، كما ستقدم مرسيدس فئات هجينة بمحرك كهربائي واخر بنزين سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة دبل كلتش 8 غيار أوتوماتيك.

