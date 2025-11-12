مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

تعمل مرسيدس بنز وذراعها الرياضي AMG على إصدار نسخة عالية الأداء من كروس-أوفرها المدمج الجديدة، الجيل القادم من طراز Mercedes GLA، بتقنيات كهربائية وهجينة تحت اسم GLA EQ.

وقد ظهرت نماذج اختبارية كثيفة التمويه حول مضمار نوربورجرينغ، ما يؤكد أن AMG تستهدف دفع الأداء إلى مستويات غير مسبوقة في هذه الفئة.

الأداء: نحو 500 حصان ونظام «دريفت» محتمل

حسب المصادر الصحفية التي استعرضت التسريبات، من المنتظر أن تحصل النسخة الأعلى من AMG GLA EQ على تجهيز ثلاثي المحركات (tri-motor) بقوة تقترب من 500 حصان، مع إمكانية تضمين وضع قيادة مخصص للانجراف (drift mode) بفضل نظام توزيع عزم متطور.

حتى النماذج “العادية” من GLA EQ قد تنطلق بقوة تُقدَّر بـ 349 حصانًا تقريباً باستخدام محركين كهربائيين ونظام دفع كلي.

يظهر النموذج التجريبي بملامح أكثر جرأة مقارنة بالجيل الحالي، مع مقصورة أعلى، أقواس عجلات أعرض، وشبك أمامي مميز مرفق بشارات AMG.

تظهر الأضواء الخلفية كـ شريط ضوئي ممتد، مما يعطي الطراز حضورًا رياضيًا وديناميكيًا واضحًا.

تعتمد GLA EQ على منصة MMA (Mercedes Modular Architecture) التي ستستضيف الهجينة والكهربائية.

من المتوقع أن تضم بطارية بسعة مرتفعة وقدرة شحن سريعة تصل إلى 320 كيلوواط في النسخ الأعلى.

أما النسخة AMG فإنها قد تستفيد من محركات كهربائية محورية (axial motors) خفيفة الوزن من تقنية Yasa التي استحوذت عليها مرسيدس، ما يعزز الأداء ووزن السيارة.

تشير التوقعات إلى وصول النسخة الإنتاجية في عام 2027، بينما ستُطرح نسخ هجينة أو كهربائية من GLA في بعض الأسواق قبلاً. حتى الآن، لم تعلن الشركة السعر الرسمي أو المواصفات النهائية.

تعد AMG GLA EQ خطوة مهمة في استراتيجية AMG نحو الكروس-أوفر الكهربائية، حيث تجمع بين قوة رياضية عالية وتقنيات متقدمة في سيارة بحجم مدمج.

إذا استوفت التسريبات، ستكون من بين أهم الطرازات الكهربائية في السوق قريبًا.