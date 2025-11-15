قبل الشراء .. كيف تفحص محرك السيارة المستعملة وتتفادى المفاجآت المكلفة؟

عند اتخاذ القرار لشراء سيارة مستعملة، ستقوم بالبحث في عدة جوانب، ابرزها السعر والميزانية، بالإضافة إلى التجهيزات وما تقدمة، إلى جانب حالتها الفنية والتقنيات الداخلية، ولكن من أبرز الأمور التي يرتكز البحث عندها، هي قدرات المحرك، حيث يعد القلب النابض للسيارة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح لشراء سيارة مستعملة للتأكد من حالة المحرك.

محرك السيارة

الفحص البصري وحالة المحرك من النظرة الأولى

أول خطوة يوصي بها المتخصصون هي الفحص البصري للمحرك، هذا يتضمن التأكد من عدم وجود أي تسريبات للزيت أو سائل التبريد، وفحص الأحزمة والخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو علامات تلف، كما يُنصح بالتحقق من نظافة المحرك وعدم وجود صدأ أو تآكل واضح، إذ أن هذه العلامات غالبًا ما تعكس مدى العناية بالسيارة وصيانتها الدورية.

الاستماع إلى صوت المحرك

بعد الفحص البصري، يأتي الدور على صوت المحرك عند التشغيل، المحرك السليم يصدر صوتًا منتظمًا ومتزنًا، بينما تشير الطرقات الغير المعتادة إلى مشاكل محتملة في المكابس أو الصمامات، وينصح الخبراء بالاستماع للصوت عند سرعة منخفضة وعالية على حد سواء، إذ تكشف الاختبارات المختلفة عن مشاكل قد لا تظهر في التشغيل العادي.

زيت المحرك والكشف عن علامات الاحتراق

الزيت هو روح المحرك من الداخل، ينصح بسحب كمية من الزيت وفحص لونه ودرجة اللزوجة، مع التأكد من عدم وجود شوائب أو رائحة احتراق قوية، كما يجب مراجعة مستوى سائل التبريد، وسائل الفرامل، وسوائل ناقل الحركة، فهذه السوائل تعكس بدقة حالة المحرك والأنظمة الميكانيكية الأساسية للسيارة.

أجهزة التشخيص وكشف الأعطال

أصبح استخدام أجهزة الكشف عن الأعطال، من الخطوات المهمة قبل الشراء، هذه الأجهزة تقوم بفحص وحدات التحكم الإلكترونية للمحرك، وتكشف عن أعطال مخفية، وأي مشاكل في الحساسات أو نظام الحقن، مما يوفر صورة دقيقة عن صحة المحرك.

تقييم أداء المحرك أثناء القيادة

المرحلة الأخيرة هي اختبار القيادة، حيث يجب تجربة السيارة على طرق متنوعة، والانتباه لتسارع المحرك واستجابته للضغط، بالإضافة إلى مراقبة أي اهتزازات أو أصوات غير طبيعية، هذه الخطوة تضمن أن المحرك قادر على الأداء بشكل مستقر وطويل الأمد.