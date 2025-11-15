قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز «سكن لكل المصريين 7».. دليل الاستعلام والسداد عبر الخط الساخن
شجاعة الزوج .. حسنية سهروا واتسلوا بيها بقرشين حشيش في عاركة تجار مخدرات قرايبها
استغاثة مواطنة مصرية في الإمارات بعد احتجازها.. ورد عاجل من مجلس الوزراء
حقيقة اختفاء الأنسولين من الأسواق... وزير الصحة يوضح
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2025.. دليل شامل بالأسماء الجديدة
بعد وفاة والده.. محمد رمضان: الحياة تستمر
الزمالك يعلن تغيير اسم بطولة الأكاديميات إلى كأس محمد صبري تكريما له
رئيس خارجية الشيوخ يشكر الرئيس السيسي بعد تعيينه
جايس السويدي يخفض مطالبه المالية لرحيل ديباتي إلى 2 مليون دولار بعد اهتمام الأهلي
إنذار أحمر في مكة المكرمة بسبب أمطار رعدية غزيرة مساء اليوم
التنمية الحضرية: مشروع حدائق الفسطاط يتضمن أكثر من 400 غرفة فندقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الشراء .. كيف تفحص محرك السيارة المستعملة وتتفادى المفاجآت المكلفة؟

محرك السيارة
محرك السيارة
صبري طلبه

عند اتخاذ القرار لشراء سيارة مستعملة، ستقوم بالبحث في عدة جوانب، ابرزها السعر والميزانية، بالإضافة إلى التجهيزات وما تقدمة، إلى جانب حالتها الفنية والتقنيات الداخلية، ولكن من أبرز الأمور التي يرتكز البحث عندها، هي قدرات المحرك، حيث يعد القلب النابض للسيارة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز النصائح لشراء سيارة مستعملة للتأكد من حالة المحرك.

محرك السيارة 

الفحص البصري وحالة المحرك من النظرة الأولى

أول خطوة يوصي بها المتخصصون هي الفحص البصري للمحرك، هذا يتضمن التأكد من عدم وجود أي تسريبات للزيت أو سائل التبريد، وفحص الأحزمة والخراطيم للتأكد من عدم وجود تشققات أو علامات تلف، كما يُنصح بالتحقق من نظافة المحرك وعدم وجود صدأ أو تآكل واضح، إذ أن هذه العلامات غالبًا ما تعكس مدى العناية بالسيارة وصيانتها الدورية.

الاستماع إلى صوت المحرك 

بعد الفحص البصري، يأتي الدور على صوت المحرك عند التشغيل، المحرك السليم يصدر صوتًا منتظمًا ومتزنًا، بينما تشير الطرقات الغير المعتادة إلى مشاكل محتملة في المكابس أو الصمامات، وينصح الخبراء بالاستماع للصوت عند سرعة منخفضة وعالية على حد سواء، إذ تكشف الاختبارات المختلفة عن مشاكل قد لا تظهر في التشغيل العادي.

زيت المحرك والكشف عن علامات الاحتراق

الزيت هو روح المحرك من الداخل، ينصح بسحب كمية من الزيت وفحص لونه ودرجة اللزوجة، مع التأكد من عدم وجود شوائب أو رائحة احتراق قوية، كما يجب مراجعة مستوى سائل التبريد، وسائل الفرامل، وسوائل ناقل الحركة، فهذه السوائل تعكس بدقة حالة المحرك والأنظمة الميكانيكية الأساسية للسيارة.

أجهزة التشخيص وكشف الأعطال

أصبح استخدام أجهزة الكشف عن الأعطال، من الخطوات المهمة قبل الشراء، هذه الأجهزة تقوم بفحص وحدات التحكم الإلكترونية للمحرك، وتكشف عن أعطال مخفية، وأي مشاكل في الحساسات أو نظام الحقن، مما يوفر صورة دقيقة عن صحة المحرك.

تقييم أداء المحرك أثناء القيادة 

المرحلة الأخيرة هي اختبار القيادة، حيث يجب تجربة السيارة على طرق متنوعة، والانتباه لتسارع المحرك واستجابته للضغط، بالإضافة إلى مراقبة أي اهتزازات أو أصوات غير طبيعية، هذه الخطوة تضمن أن المحرك قادر على الأداء بشكل مستقر وطويل الأمد.

طرق شراء سيارة مستعملة كيفية شراء سيارة مستعملة طرق فحص محرك السيارة كيف تفحص محرك السيارة طرق فحص محرك السيارة المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

محمد صبري

أدم محمد صبري: والدي رفض دخولنا نادي الزمالك بـ"الواسطة".. وهذه وصيته لنا

محمد صبري

ماذا قال المالي إسماعيل كوليبالي نجم الزمالك السابق عن وفاة محمد صبري؟

محمد صبري

أحمد رمزي: محمد صبري كان متواضع..وهذا وقت التكاتف مع أسرته

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان بانتظام؟.. فوائد مذهلة

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام
فوائد تناول الباذنجان بانتظام

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

فيديو

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

المزيد