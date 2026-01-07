قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي

محتجزين إسرائيل
محتجزين إسرائيل
محمود محسن

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، يوسف أبو كويك، إن عمليات البحث لا تزال متواصلة عن رفات آخر جندي إسرائيلي جرى أسره في السابع من أكتوبر، موضحاً أن فرقاً فنية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عادت إلى المنطقة، بالتزامن مع دخول آليات ثقيلة رافقها عدد من مقاتلي كتائب القسام، في إطار استمرار عمليات البحث عن رفات الجندي الذي يُعتقد أنه موجود في هذه المنطقة القريبة من موقع عسكري إسرائيلي.

وأوضح أبو كويك في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال، خلال عدوانه البري على قطاع غزة، غيّر معالم المنطقة بشكل كبير، ما جعل الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أنه جرى فيه مواراة جثمان الجندي أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن المنطقة تقع في أقصى المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه قبل نحو شهر جرى العثور على بعض الرفات والمقتنيات، وكان الاعتقاد الأولي أنها تعود لهذا الجندي، حيث تم تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، إلا أن جيش الاحتلال أعلن لاحقاً أنها لا تعود إلى الجندي الإسرائيلي ران جويلي، الذي يُعد آخر جندي إسرائيلي متبقٍ داخل قطاع غزة.

وبيّن أبو كويك أن عمليات البحث تتواصل على أمل استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يربط الانتقال إلى هذه المرحلة بإعادة رفات آخر جندي، كما ربط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بالعثور على جثمانه، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم تتمكن المقاومة الفلسطينية من العثور على رفات جويلي أو أي من مقتنياته.

حي الزيتون مدينة غزة إسرائيل كتائب القسام المناطق الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

المتهم

نصاب يستولي على أموال المواطنين بزعم توفير أرصدة ببرامج التمويل الإلكتروني

المتهمة

نصبت على 4 أشخاص.. سقوط مستريحة الخردة

المتهمات

سقوط 5 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد