عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من حي الزيتون شرق مدينة غزة، يوسف أبو كويك، إن عمليات البحث لا تزال متواصلة عن رفات آخر جندي إسرائيلي جرى أسره في السابع من أكتوبر، موضحاً أن فرقاً فنية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر عادت إلى المنطقة، بالتزامن مع دخول آليات ثقيلة رافقها عدد من مقاتلي كتائب القسام، في إطار استمرار عمليات البحث عن رفات الجندي الذي يُعتقد أنه موجود في هذه المنطقة القريبة من موقع عسكري إسرائيلي.

وأوضح أبو كويك في تصريحات مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن جيش الاحتلال، خلال عدوانه البري على قطاع غزة، غيّر معالم المنطقة بشكل كبير، ما جعل الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد أنه جرى فيه مواراة جثمان الجندي أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن المنطقة تقع في أقصى المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أنه قبل نحو شهر جرى العثور على بعض الرفات والمقتنيات، وكان الاعتقاد الأولي أنها تعود لهذا الجندي، حيث تم تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر، إلا أن جيش الاحتلال أعلن لاحقاً أنها لا تعود إلى الجندي الإسرائيلي ران جويلي، الذي يُعد آخر جندي إسرائيلي متبقٍ داخل قطاع غزة.

وبيّن أبو كويك أن عمليات البحث تتواصل على أمل استكمال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن الجانب الإسرائيلي يربط الانتقال إلى هذه المرحلة بإعادة رفات آخر جندي، كما ربط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إعادة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين بالعثور على جثمانه، مؤكداً أنه حتى اللحظة لم تتمكن المقاومة الفلسطينية من العثور على رفات جويلي أو أي من مقتنياته.