بتصميم رياضي.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟

تواصل ميتسوبيشي تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن النسخة الجديدة من مونتيرو سبورت ضمن طرازات 2026، والتي تأتي كأحد أبرز الاصدارات في الفئة الرياضية متعددة الاستخدام.

أداء ومحرك ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

دعمت ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بمجموعة محركات تشمل البنزين والديزل، مع إتاحة خيارات مكونة من أربع أسطوانات أو ست أسطوانات، وتتراوح سعات المحركات بين 2.4 و3.0 لتر.

بينما يتصل كل منها بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتبدأ القدرة الحصانية من 181 حصانًا وتصل إلى 216 حصانًا حسب الفئة، فيما يتدرج عزم الدوران بين 285 و430 نيوتن متر، مدعومًا بنظام دفع رباعي يتيح التعامل مع التضاريس الصعبة.

وتوفر محركات البنزين لسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026 معدل استهلاك يبلغ 10.3 كيلومترات للتر الواحد، مع سعة خزان وقود تتراوح بين 68 و70 لترًا.

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

يعتمد التصميم الخارجي لمونتيرو سبورت على المظهر الرياضي، ويبلغ طولها 4840 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1815 ملم، وارتفاعها إلى 1835 ملم، مع قاعدة عجلات قياس 2800 ملم.

وتقدم السيارة بخيارات من المصابيح الأمامية الهالوجين أو LED بحسب الفئة، إلى جانب إضاءة نهارية من نوع LED أيضًا، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية ومرايا قابلة للضبط والطي كهربائياً.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

تقدم المقصورة مستويات متفاوتة من التجهيزات بحسب الفئة، حيث تتراوح الأنظمة الصوتية بين 4 و8 سماعات، مع شاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات وتدعم الاتصال عبر البلوتوث، وتم تزويد السيارة بمنافذ USB للشحن وربط الأجهزة الذكية، إضافة إلى نظام ملاحة يوفر خرائط محدثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

يوفر الطراز الجديد باقة من تقنيات الأمان تشمل وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و7 وسائد بحسب الفئة، ويضاف إليها نظام المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع القوة إلكترونيًا، إضافة إلى نظام التحكم في الجر وثبات إلكتروني يعزز السيطرة في المنعطفات أو عند تغير الأسطح.

وفيما يتعلق بمساعدة السائق، تتضمن السيارة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتنبيه الخروج عن المسار مع مساعد الحفاظ على المسار، كما تم تجهيزها بحساسات أمامية وخلفية للركن وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.