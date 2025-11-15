قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة بتتجدد.. رسالة قوية من أحمد موسى للمشككين في جهود التطوير
في معرض إيديكس.. أحمد موسى: هتشوفوا إحدى القطع العسكرية الثقيلة اللي صنعتها مصر
غدا فتح باب الحجز.. شروط وخطوات الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لودية كاب فيردي
أسوشيتد برس: مقتل 17 شخصا في هجوم مدعوم من داعش على مستشفى بالكونغو
بوست خايب .. رد صادم من ياسمين الخطيب على محمد خير لانتقاده ظهورها بالحجاب
أحمد موسى: اهتمام رئاسي بملف التنقيب عن الغاز والبترول
متحدث الصحة يتدخل على الهواء لحل أزمة مريض قلب .. فيديو
مجلس الوزراء يستعرض كيف تحولت تلال الفسطاط من بؤرة للمخلفات إلى واجهة حضارية في قلب القاهرة
مفتي الجمهورية يُدين جريمة إحراق مسجد بالضفة الغربية
الصحة: المريض مش هيلف بأوراقه تاني على المستشفيات.. فيديو
وزير الخارجية يؤكد ضرورة نشر قوة تثبيت الاستقرار الدولية بغزة
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026؟

صبري طلبه

تواصل ميتسوبيشي تعزيز انتشارها في الأسواق العالمية من خلال الكشف عن النسخة الجديدة من مونتيرو سبورت ضمن طرازات 2026، والتي تأتي كأحد أبرز الاصدارات في الفئة الرياضية متعددة الاستخدام. 

أداء ومحرك ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

دعمت ميتسوبيشي مونتيرو سبورت بمجموعة محركات تشمل البنزين والديزل، مع إتاحة خيارات مكونة من أربع أسطوانات أو ست أسطوانات،  وتتراوح سعات المحركات بين 2.4 و3.0 لتر.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

بينما يتصل كل منها بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، وتبدأ القدرة الحصانية من 181 حصانًا وتصل إلى 216 حصانًا حسب الفئة، فيما يتدرج عزم الدوران بين 285 و430 نيوتن متر، مدعومًا بنظام دفع رباعي يتيح التعامل مع التضاريس الصعبة.

وتوفر محركات البنزين لسيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026 معدل استهلاك يبلغ 10.3 كيلومترات للتر الواحد، مع سعة خزان وقود تتراوح بين 68 و70 لترًا.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

أبعاد وتصميم ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

يعتمد التصميم الخارجي لمونتيرو سبورت على المظهر الرياضي، ويبلغ طولها 4840 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1815 ملم، وارتفاعها إلى 1835 ملم، مع قاعدة عجلات قياس 2800 ملم.

وتقدم السيارة بخيارات من المصابيح الأمامية الهالوجين أو LED بحسب الفئة، إلى جانب إضاءة نهارية من نوع LED أيضًا، وجنوط ألمنيوم مقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى فتحة سقف كهربائية ومرايا قابلة للضبط والطي كهربائياً.

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

تقدم المقصورة مستويات متفاوتة من التجهيزات بحسب الفئة، حيث تتراوح الأنظمة الصوتية بين 4 و8 سماعات، مع شاشة ترفيه تعمل باللمس بقياس يتراوح بين 7 و8 بوصات وتدعم الاتصال عبر البلوتوث، وتم تزويد السيارة بمنافذ USB للشحن وربط الأجهزة الذكية، إضافة إلى نظام ملاحة يوفر خرائط محدثة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء.

ميتسوبيشي مونتيرو سبورت 2026

يوفر الطراز الجديد باقة من تقنيات الأمان تشمل وسائد هوائية يتراوح عددها بين 2 و7 وسائد بحسب الفئة، ويضاف إليها نظام المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع القوة إلكترونيًا، إضافة إلى نظام التحكم في الجر وثبات إلكتروني يعزز السيطرة في المنعطفات أو عند تغير الأسطح.

وفيما يتعلق بمساعدة السائق، تتضمن السيارة مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، إلى جانب مثبت سرعة متكيف، وتنبيه الخروج عن المسار مع مساعد الحفاظ على المسار، كما تم تجهيزها بحساسات أمامية وخلفية للركن وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

الواقعة

ضبط المتهم بالتعدي على طفلته وتكبيل يديها فى الشرقية

خلال اللقاء

ملك الأردن يؤكد أهمية التعاون مع باكستان لصالح قضايا الأمة الإسلامية

وزير النقل والمواصلات الفلسطيني يؤدي اليمين القانونية

وزير النقل والمواصلات الفلسطيني يؤدي اليمين القانونية

الإمارات السودان.. إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى بورتسودان

الإمارات والسودان.. إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري إلى بورتسودان

بالصور

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس
شيفرولية لانوس

لعمر طويل .. 5 عادات بسيطة تبطئ الشيخوخة

العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

