ايران تدين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية
سميرة تطلب الخلع من زوجها والسبب: خيانة مع شقيقتها
الإكوادور.. التصويت ضد عودة القواعد العسكرية الأجنبية في أكبر استفتاء وطني
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الإثنين
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
بالرابط.. طريقة تحديث بيانات بطاقات التموين 2025 من موبايلك
سرقة التيار الكهربائي.. طرق كشف المخالفات والعقوبات القانونية
أمريكا.. اعتقال 81 شخصا في اليوم الأول من عملية أمنية في شارلوت
خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما
يا ابنى خلاص إنسي..تريزيجيه يكشف رسالته لحسين الشحات بمباراة الزمالك
وفقا لآخر تحديثات .. أسعار العملات العربية في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار السيارات| الأولى بأرخص سعر 5 سيارات SUV رياضية في مصر..كيا تكشف ملامح تيلورايد 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقاريرا عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارًا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات SUV رياضية في مصر
يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو بلد المنشأ والتجميع، أو من الناحية الخاصة بالتصميم، منها الفئة الرياضية SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري.

إلنترا CN7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تنوع كبير في الاصدارات المقدمة، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنيات، بحسب كل إصدار وفئة، مع اختلاف المظهر بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية.

أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية
تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر أحد أبرز طرازاتها ضمن عائلة السيدان وهي النسخة كامري 2025، والتي تقدم بعدد من التجهيزات، منها فئات هايبرد الهجينة، والتي تبدأ من 106,605 ريال سعودي.

تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026
تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في أسواق السيارات عالميًا، من خلال طرح النسخة الأحدث لاصدارات ASX موديل 2026، التي تنتمي لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا
تستعد كيا لإطلاق الجيل الجديد من السيارة تيلورايد 2027، بعد 5 سنوات من النجاح الكبير للجيل الحالي الذي حقق مبيعات قوية منذ ظهوره عام 2020.

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

المصرية ميار نبيل

تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة

أحمد سعد

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سعد .. خاص

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

المؤتمر الجماهيري لـ“الجبهة الوطنية”

ملحمة شعبية في حب الوطن..حشود تدعم مرشحي الجبهة الوطنية بالقائمة الوطنية والفردي في احتفالية انتخابية باستاد القاهرة

النائب أحمد محسن

برلماني: أسبوع الإعمار بالقاهرة يعكس ريادة مصر في دعم السلام والتنمية بالقارة الأفريقية

صورة تعبيرية

ضوابط قانونية لتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

