أخبار السيارات| الأولى بأرخص سعر 5 سيارات SUV رياضية في مصر..كيا تكشف ملامح تيلورايد 2027

الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات SUV رياضية في مصر

يحتوي السوق المصري على مجموعة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو بلد المنشأ والتجميع، أو من الناحية الخاصة بالتصميم، منها الفئة الرياضية SUV، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة في السوق المصري.

إلنترا CN7 موديل 2025 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تنوع كبير في الاصدارات المقدمة، والتي تختلف بحسب التصميمات الداخلية والخارجية، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنيات، بحسب كل إصدار وفئة، مع اختلاف المظهر بين السيدان والهاتشباك والفئة الرياضية.

أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر أحد أبرز طرازاتها ضمن عائلة السيدان وهي النسخة كامري 2025، والتي تقدم بعدد من التجهيزات، منها فئات هايبرد الهجينة، والتي تبدأ من 106,605 ريال سعودي.

تصميم وأداء رياضي.. شاهد ميتسوبيشي ASX موديل 2026

تواصل ميتسوبيشي اليابانية تعزيز تواجدها في أسواق السيارات عالميًا، من خلال طرح النسخة الأحدث لاصدارات ASX موديل 2026، التي تنتمي لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدام SUV.

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

تستعد كيا لإطلاق الجيل الجديد من السيارة تيلورايد 2027، بعد 5 سنوات من النجاح الكبير للجيل الحالي الذي حقق مبيعات قوية منذ ظهوره عام 2020.