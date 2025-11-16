كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

تستعد كيا لإطلاق الجيل الجديد من السيارة تيلورايد 2027، بعد 5 سنوات من النجاح الكبير للجيل الحالي الذي حقق مبيعات قوية منذ ظهوره عام 2020.

وقد كشفت الشركة عن أولى الصور الرسمية للسيارة من الداخل والخارج قبل عرضها المنتظر في معرض لوس أنجلوس للسيارات خلال الأسابيع المقبلة.

الجيل الجديد من كيا تيلورايد 2027، يأتي بتغييرات جذرية في التصميم، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شكل أكثر صلابة مع شبك أعرض يتصل بالمصابيح الأمامية العمودية، مع اختلاف التصميم حسب الفئة، فئة SXP تعتمد شبك أسود عمودي، بينما تحصل XRT على شبك أكثر جرأة يمتد حتى أسفل الصدام.

ومن الجانب، اكتسبت تيلورايد ملامح أكثر حدة عبر خطوط بارزة على الرفارف وغطاء محرك أعرض، إضافة إلى تصميم جديد يشبه “السقف العائم” يمتد حتى الصندوق الخلفي، مع طبقات حماية حول أقواس العجلات، ما يمنحها مظهر أقرب لسيارات رينج روفر الحديثة من حيث التناسق والفخامة.

كما تمت إعادة تصميم المصابيح الخلفية والجانبية بشكل عمودي، مع عجلات جديدة ذات 8 أذرع للفئات العليا، وخطافات سحب برتقالية في فئة X-Pro لإبراز الطابع المغامر.

وتزداد أبعاد الجيل الجديد بشكل واضح، وطالت قاعدة العجلات بنحو 3 إنشات، ووصل الطول الإجمالي إلى 199.2 إنش، ما ينعكس مباشرة على رحابة المقصورة ومساحة التخزين.

المقصورة الداخلية أعيد بناؤها بالكامل بشاشتين كبيرتين مدمجتين تمتدان من خلف عجلة القيادة حتى منتصف لوحة العدادات، ويتوقع أن تكون أكبر من شاشات 12.3 إنش السابقة، مع استخدام خامات فاخرة تشمل الخشب الطبيعي واللمسات المعدنية، إضافة إلى مقاعد جلدية ثنائية اللون في الفئات الأعلى.

ورغم عدم إعلان كيا عن المواصفات الميكانيكية بعد، تشير التوقعات إلى اعتماد المنصة المشتركة مع هيونداي باليسيد، ما قد يعني طرح محرك هايبرد تيربو 2.5 لتر، وآخر V6 سعة 3.5 لتر.

أما الأسعار، فيرجح أن تبدأ في السوق الأمريكي من أقل بقليل من 40 ألف دولار، مع إعلان أسعار الخليج والمواصفات المخصصة للأسواق العربية فور توفرها.