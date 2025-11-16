قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟.. دليل شامل
القوات المسلحة السودانية: الخطر الأكبر علينا هو السلاح المهرب للدعم السريع
مريم توزاني مخرجة فيلم زنقة مالقة: ماريا كانت رافضة لتقديم المشاهد الحميمية فى البداية
أحمد موسى: ما كشفته حماس يثبت تورط الإخوان في جمع الأموال بطرق غير مشروعة
موسى: الإخوان لا علاقة لهم بالدين أو الجهاد وهدفهم السلطة فقط
تحرك حكومي عاجل لإنقاذ "ميار وابنتها" المحتجزتين في الإمارات.. مجلس الوزراء يستجيب للاستغاثة
مش إخواني.. أحمد موسى: العوا كان له دور تخريبي عقب أحداث 2011
أبو العينين: نعد الشعب بمرحلة برلمانية مختلفة ونهضة حديثة داخل المجلس
صلاح يتصدر .. الكشف عن الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية في إفريقيا
كشف هوية رضيع ملقى بجوار الزراعات في قرية العوامر بقنا
سعر الدولار اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025 يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية
بالصور

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كريم عاطف

تستعد كيا لإطلاق الجيل الجديد من السيارة تيلورايد 2027، بعد 5 سنوات من النجاح الكبير للجيل الحالي الذي حقق مبيعات قوية منذ ظهوره عام 2020.

وقد كشفت الشركة عن أولى الصور الرسمية للسيارة من الداخل والخارج قبل عرضها المنتظر في معرض لوس أنجلوس للسيارات خلال الأسابيع المقبلة.

الجيل الجديد من كيا تيلورايد 2027، يأتي بتغييرات جذرية في التصميم، حيث حصلت الواجهة الأمامية على شكل أكثر صلابة مع شبك أعرض يتصل بالمصابيح الأمامية العمودية، مع اختلاف التصميم حسب الفئة، فئة SXP تعتمد شبك أسود عمودي، بينما تحصل XRT على شبك أكثر جرأة يمتد حتى أسفل الصدام.

ومن الجانب، اكتسبت تيلورايد ملامح أكثر حدة عبر خطوط بارزة على الرفارف وغطاء محرك أعرض، إضافة إلى تصميم جديد يشبه “السقف العائم” يمتد حتى الصندوق الخلفي، مع طبقات حماية حول أقواس العجلات، ما يمنحها مظهر أقرب لسيارات رينج روفر الحديثة من حيث التناسق والفخامة.

كما تمت إعادة تصميم المصابيح الخلفية والجانبية بشكل عمودي، مع عجلات جديدة ذات 8 أذرع للفئات العليا، وخطافات سحب برتقالية في فئة X-Pro لإبراز الطابع المغامر.

وتزداد أبعاد الجيل الجديد بشكل واضح، وطالت قاعدة العجلات بنحو 3 إنشات، ووصل الطول الإجمالي إلى 199.2 إنش، ما ينعكس مباشرة على رحابة المقصورة ومساحة التخزين.

المقصورة الداخلية أعيد بناؤها بالكامل بشاشتين كبيرتين مدمجتين تمتدان من خلف عجلة القيادة حتى منتصف لوحة العدادات، ويتوقع أن تكون أكبر من شاشات 12.3 إنش السابقة، مع استخدام خامات فاخرة تشمل الخشب الطبيعي واللمسات المعدنية، إضافة إلى مقاعد جلدية ثنائية اللون في الفئات الأعلى.

ورغم عدم إعلان كيا عن المواصفات الميكانيكية بعد، تشير التوقعات إلى اعتماد المنصة المشتركة مع هيونداي باليسيد، ما قد يعني طرح محرك هايبرد تيربو 2.5 لتر، وآخر V6 سعة 3.5 لتر.

أما الأسعار، فيرجح أن تبدأ في السوق الأمريكي من أقل بقليل من 40 ألف دولار، مع إعلان أسعار الخليج والمواصفات المخصصة للأسواق العربية فور توفرها.

كيا تيلورايد 2027 تيلورايد معرض لوس أنجلوس للسيارات كيا تيلورايد 2027

