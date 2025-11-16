قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الشراكة الجديدة بين نيسان وهوندا

إبراهيم القادري

كشفت شركة هوندا ونيسان عن شراكة جديدة بينهما، وتعد هوندا ونيسان ثاني وثالث أكبر مصنعي سيارات في اليابان، وتهدف الشراكة الجديدة للتعاون في تطوير سيارات ومحركات جديدة مخصصة لسوق الولايات المتحدة.

تعليق الرئيس التنفيذي الجديد لنيسان

أوضح الرئيس التنفيذي الجديد لنيسان، إيفان إسبينوزا، قائلا:" نحن نتحدث عن كيفية التعاون في السوق الأمريكية، مشيراً إلى أن تطوير المنتجات بشكل مشترك وتقاسم مشاريع المحركات مطروحان على الطاولة" .

وتابع إسبينوزا قائلا " ان المحادثات بين الشركتين إيجابية للغاية، وتعمل فرق الشركتين، من أجل الوصول إلى أعلى المستويات الإدارية، وباتت تعقد اجتماعات منتظمة ".

توقعات نيسان وهندا لسوق السيارات

تتوقع نيسان أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة إلى خفض أرباحها هذا العام المالي بنحو 1.8 مليار دولار، بينما تستعد هوندا لتأثير أكبر يصل إلى 54.2 مليار دولار.

وتقاسم الموارد على مستوى عالمي يمكن أن يساعد العلامتين على البقاء في المنافسة، خصوصاً مع فتور السوق الأمريكية تجاه السيارات الكهربائية الخالصة، واستمرار صانعين صينيين مثل بي واي دي في التوسع عالمياً بأسعار تنافسية للغاية.

كما ان الشركتين تمتلكان تغطية قوية في الولايات المتحدة من حيث التصنيع وسلاسل التوريد والهندسة، ولدينا الكثير من الخيارات للاستكشاف.

كانت الشركتان قد وقعتا في عام 2024 اتفاقية تعاونية في الأنظمة الذكية داخل السيارات والمولدات الكهربائية، لكن الجولة الجديدة من المحادثات قد تمضي أبعد من ذلك، لتصل إلى منصات مشتركة أو مجموعات دفع تطور وتصنيع داخل أمريكا الشمالية.

وتعمل نيسان في تنفيذ خطة إعادة الهيكلة الشاملة، والتي تشمل خفض 20 ألف وظيفة وتقليص عدد مصانعها العالمية من 17 إلى 10 بحلول 2028.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة "كوايشينشا" لصناعة السيارات في طوكيو، وهي أول شركة يابانية لصناعة السيارات عام 1911، وفي عام 1914 تم إنتاج أول سيارة باسم "DAT"، وهو اسم مستمد من الحروف الأولى لأسماء المستثمرين الثلاثة.

وفي عام 1931 تم إنتاج طراز "Datson" ومن ثم تغير اسمها إلى "Datsun"، وتم تأسيس شركة "جيدوشا سيزو المحدودة" التي اشترت شركة "دات جيدوشا سيزو" التي كانت تنتج سيارات داتسون، وبعد ذلك انقسمت الشركة إلى "نيسان موتور المحدودة" وبدأت ببيع السيارات تحت اسمي نيسان وداتسون، لكن اسم داتسون ظل الاسم التجاري السائد لسنوات طويلة.

المخرج مارك أيمن
طريقة عمل شوربة العدس مثل المطاعم
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل القرنبيط المقلى
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
