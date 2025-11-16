قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ايهما تفضل .. اودي A3 أم سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8
اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اودي A3 ام سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اودي A3 موديل 2026

اودي A3 موديل 2026

زودت سيارة اودي A3 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات أمامية للركن .

محرك اودي A3 موديل 2026

اودي A3 موديل 2026

تستمد سيارة اودي A3 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 4.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 50 لتر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر اودي A3 موديل 2026

اودي A3 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A3 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تحتوي سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، وسائد هوائية للركاب، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

محرك سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

تتسارع سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ٍساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 223 كم/ساعة .

سعر سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سكودا اوكتافيا A8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 950 ألف جنيه .

