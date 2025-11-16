مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 7 موديل 2026، وتنتمي ي اكس 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

أبعاد كاي ي اكس 7 موديل 2026

تتوافر سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1955 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول .

بالاضافة إلي ان سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بها أيضا، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

تحتوي سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية.

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

تباع سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 395 ألف جنيه .