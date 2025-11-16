قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كاي ي اكس 7 موديل 2026

وتوافره تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: كاي ي اكس 7 موديل 2026، وتنتمي  ي اكس 7 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك كاي ي اكس 7 موديل 2026

تستمد سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر .

أبعاد كاي ي اكس 7 موديل 2026

تتوافر سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 داخل سوق السيارات المصري بطول 4710 مم، وعرض 1955 مم، وارتفاع 1705 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026

تمتلك سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وتكييف، وبها مرايات كهربائية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وريموت كنترول .

بالاضافة إلي ان سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 بها أيضا، نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها جنوط رياضية، وبها قفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفية .

وسائل الأمان بـ كاي ي اكس 7 موديل 2026

تحتوي سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية.

سعر كاي ي اكس 7 موديل 2026

تباع سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 395 ألف جنيه .

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر يرسِّخ وعيًا حضاريًّا يجمع بين الأصالة والمعاصرة

هل الأنبياء تحدثوا بلغة القرآن الكريم

لغات الأنبياء.. هل تكلموا جميعهم بلغة القرآن ؟

الدكتورة سامية أبو فرحة، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية

فيديو

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

