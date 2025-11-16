قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

نيسان نافارا البيك أب تظهر بتصميم جديد كليًا

نيسان نافارا البيك أب الجديدة
نيسان نافارا البيك أب الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان نافارا موديل 2026، وتنتمي نافارا لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

 نيسان نافارا موديل 2026

محرك نيسان نافارا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان نافارا موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

 نيسان نافارا موديل 2026

وسائل الأمان بـ نيسان نافارا موديل 2026

زودت سيارة نيسان نافارا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS).، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، والتحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وكاميرا خلفية وحساسات ركن .

 نيسان نافارا موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة نيسان نافارا موديل 2026 بها ايضا، نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، والتحكم الديناميكي في الثبات (VDC).

مواصفات نيسان نافارا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان نافارا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تحسينات في العزل الصوتي، وبها مواد ذات جودة عالية، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق .

 نيسان نافارا موديل 2026

وجدير بالذكر ان الجيل الجديد من سيارة  نيسان نافارا موديل 2026 يتميز بتصميم أكثر حداثة وقوة ليتناسب مع المنافسة الشديدة في سوق السيارات البيك أب.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

أسس ماسوجيرو هاشيموتو شركة "كوايشينشا" لصناعة السيارات في عام 1911، وفي عام 1914 قدم أول سيارة يابانية تحمل اسم "DAT"، وفي عام 1931 أنتجت شركة "دات جيدوشا سيزو" سيارة باسم "داتسون" .

 نيسان نافارا موديل 2026

وفي عام 1933 استحوذ يوشيسوكي أيكاوا على "دات جيدوشا سيزو" ودمجها في شركة "جيدوشا سيزو" ذات المسؤولية المحدودة، التي أصبحت لاحقاً نيسان، وتم استخدام اسم "نيسان" كاختصار لاسم الشركة القابضة "Nihon Sangyo" في بورصة طوكيو.

وفي عام 1934 أنتجت أول سيارة من إنتاج نيسان وهي "داتسون 14"، وكانت بداية إرثها في صناعة السيارات.

نيسان نافارا موديل 2026 محرك نيسان نافارا موديل 2026 نافارا موديل 2026 نيسان نافارا وسائل الأمان بـ نيسان نافارا مواصفات نيسان نافارا

