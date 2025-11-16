نيسان نافارا البيك أب تظهر بتصميم جديد كليًا

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان نافارا موديل 2026، وتنتمي نافارا لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

تستمد سيارة نيسان نافارا موديل 2026 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 470 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، وبها خزان وقود سعة 80 لتر .

وسائل الأمان بـ نيسان نافارا موديل 2026

زودت سيارة نيسان نافارا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS).، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، والتحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، ومساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وكاميرا خلفية وحساسات ركن .

مواصفات نيسان نافارا موديل 2026

تحتوي سيارة نيسان نافارا موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تحسينات في العزل الصوتي، وبها مواد ذات جودة عالية، وبها تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق .

وجدير بالذكر ان الجيل الجديد من سيارة نيسان نافارا موديل 2026 يتميز بتصميم أكثر حداثة وقوة ليتناسب مع المنافسة الشديدة في سوق السيارات البيك أب.

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

أسس ماسوجيرو هاشيموتو شركة "كوايشينشا" لصناعة السيارات في عام 1911، وفي عام 1914 قدم أول سيارة يابانية تحمل اسم "DAT"، وفي عام 1931 أنتجت شركة "دات جيدوشا سيزو" سيارة باسم "داتسون" .

وفي عام 1933 استحوذ يوشيسوكي أيكاوا على "دات جيدوشا سيزو" ودمجها في شركة "جيدوشا سيزو" ذات المسؤولية المحدودة، التي أصبحت لاحقاً نيسان، وتم استخدام اسم "نيسان" كاختصار لاسم الشركة القابضة "Nihon Sangyo" في بورصة طوكيو.

وفي عام 1934 أنتجت أول سيارة من إنتاج نيسان وهي "داتسون 14"، وكانت بداية إرثها في صناعة السيارات.