مراحل تأسيس شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967 على يد رجل الأعمال الكوري الجنوبي تشونج جو يونج، وبدأت كـ جزء من مجموعة هيونداي التي تم تأسيسها عام 1947 للعمل في مجال الهندسة والبناء.

ومن هنا بدأت شركة هيونداي موتور في إنتاج أولى سياراتها بالتعاون مع شركة فورد في عام 1968، والتي أطلق عليها أسم " هيونداي كورتينا"، وبعدها أنتجت أول سيارة محلية بكميات كبيرة في عام 1975 وأطلق عليها أسم " هيونداي بوني".

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967 كـ جزء من مجموعة شركات هيونداي الكبرى، ونمت لتصبح واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم.

المراحل التي مرت بها شركة هيونداي موتور

ظهرت قصة هيونداي في عام 1947 عندما أسس رجل الأعمال الكوري الجنوبي تشونج جو يونج شركة "هيونداي للهندسة والإنشاءات" في سيول.

وركزت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات في البداية على جهود إعادة الإعمار في كوريا بعد الحرب، وبعدها قرر "تشونج" التوسع في صناعة السيارات، وأسس شركة هيونداي موتور في 29 ديسمبر من عام 1967.

تعاون هيونداي مع فورد

تم إنتاج أول سيارة لهيونداي، وأطلق عليها أسم Hyundai Cortina، بالتعاون مع شركة فورد موتور (Ford Motor Company).

استقلال شركة هيونداي موتور

حققت هيونداي إنجاز كبير من خلال إطلاق سيارة Hyundai Pony، وهي أول سيارة يتم تصميمها وإنتاجها بالكامل في كوريا الجنوبية، وبدأت هيونداي ببيع السيارات في الولايات المتحدة، وحققت سيارة Hyundai Excel نجاح كبير بسبب سعرها المعقول في عام 1986 .

ونجحت شركة هيونداي موتور في تطوير أول محرك بنزين خاص بها وناقل حركة خاص بها، مما مهد الطريق للاستقلال التكنولوجي.

استحواذ هيونداي على كيا

في عام 1998 وخلال أعقاب الأزمة المالية الآسيوية، استحوذت مجموعة هيونداي موتور على غالبية أسهم منافستها المحلية شركة كيا موتورز لتشكل مجموعة هيونداي موتور الحالية.

تحسين الجودة والتصميم من هيونداي

ركزت شركة هيونداي على الجودة والتصميم في أواخر التسعينيات، وبدأت حملة لإصلاح صورتها والتركيز بشكل كبير على تحسين الجودة والتصميم، مما ساهم في نموها الهائل.

وأنشأت شركة هيونداي موتور مراكز للبحث والتطوير ومصانع إنتاج في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك تركيا والهند والولايات المتحدة وجمهورية التشيك.

اما اليوم فـ تعد هيونداي ثالث أكبر مصنع للسيارات في العالم، وتقود الابتكار في مجال السيارات الكهربائية (EVs) وتكنولوجيا خلايا الوقود الهيدروجينية، وقامت أيضا بإطلاق علامتها التجارية الفاخرة Genesis.