قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة
إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة
إبراهيم القادري

يوجد داخل السيارة العديد من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها رديتر السيارة الذي يعتبر من المكونات الهامة والتي يجب الحفاظ علىها، وبالتالي يجب التحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام وإضافة النوع الموصى به من الشركة المصنعة، وتنظيف الرديتر من الأتربة والحشرات بشكل دوري.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

- إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة :

التأكد من مستوى سائل التبريد

يجب تفقد مستوى سائل التبريد بانتظام، واضافة المزيد إذا لزم الأمر ليبقى ضمن الحد المطلوب، واستخدم النوع الموصى به من الشركة المصنعة .

تغيير سائل التبريد

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

قم بتغيير سائل التبريد بشكل منتظم حسب التوصيات المحددة في دليل سيارتك، لأن السائل القديم يفقد فعاليته بمرور الوقت.

تنظيف الرديتر

نظف الرديتر من الأتربة والحشرات والأوساخ بشكل دوري من الخارج، ويمكن أيضا استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف الزعانف بلطف.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

فحص الخراطيم والوصلات

افحص خراطيم الرديتر والوصلات بانتظام للتأكد من خلوها من التشققات أو التضخم أو أي تسريبات.

التأكد من سلامة مروحة التبريد

تأكد من أن مروحة التبريد تعمل بشكل سليم، خاصة عند قيادة السيارة في الأجواء الحارة أو عند توقفها، لأنها ضرورية لتبديد الحرارة الزائدة.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

فحص غطاء الرديتر

تأكد من أن غطاء الرديتر مغلق بإحكام، لان أي خلل يؤدي إلى تسريب السائل أو فقدان الضغط اللازم لنظام التبريد.

الصيانة الدورية

يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل فحص نظام التبريد بأكمله للتأكد من أن جميع مكوناته تعمل بكفاءة، ومن ضمنها، مضخة المياه والأنابيب والخراطيم.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

تجنب فتح غطاء الرديتر والمحرك ساخن

لا تفتح غطاء الرديتر أبدًا عندما يكون المحرك ساخن لتجنب خطر الحروق الناتجة عن بخار الماء الساخن والضغط العالي.

مراقبة مؤشر الحرارة

انتبه دائمًا لمؤشر درجة حرارة المحرك على لوحة القيادة، وإذا لاحظت ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، فتوقف عن القيادة بأمان وافحص المشكلة.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة 

إخراج الهواء من دورة التبريد

تأكد من إخراج الهواء المحبوس في نظام التبريد عن طريق تشغيل المحرك وترك غطاء الرديتر مفتوحاً حتى تصل درجة الحرارة الطبيعية وتخرج الفقاعات. 

سائل التبريد رديتر السيارة مستوى سائل التبريد تنظيف الرديتر سلامة مروحة التبريد مراقبة مؤشر الحرارة خراطيم الرديتر مؤشر الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر يرسِّخ وعيًا حضاريًّا يجمع بين الأصالة والمعاصرة

هل الأنبياء تحدثوا بلغة القرآن الكريم

لغات الأنبياء.. هل تكلموا جميعهم بلغة القرآن ؟

الدكتورة سامية أبو فرحة، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر

بالصور

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

بيطري الشرقية يواصل أعمال التقصي الميداني بأسواق كفر صقر لدعم الحملة القومية للتحصين

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد