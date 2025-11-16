يوجد داخل السيارة العديد من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها رديتر السيارة الذي يعتبر من المكونات الهامة والتي يجب الحفاظ علىها، وبالتالي يجب التحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام وإضافة النوع الموصى به من الشركة المصنعة، وتنظيف الرديتر من الأتربة والحشرات بشكل دوري.

إرشادات هامة للحفاظ علي رديتر السيارة

التأكد من مستوى سائل التبريد

يجب تفقد مستوى سائل التبريد بانتظام، واضافة المزيد إذا لزم الأمر ليبقى ضمن الحد المطلوب، واستخدم النوع الموصى به من الشركة المصنعة .

تغيير سائل التبريد

قم بتغيير سائل التبريد بشكل منتظم حسب التوصيات المحددة في دليل سيارتك، لأن السائل القديم يفقد فعاليته بمرور الوقت.

تنظيف الرديتر

نظف الرديتر من الأتربة والحشرات والأوساخ بشكل دوري من الخارج، ويمكن أيضا استخدام فرشاة ناعمة لتنظيف الزعانف بلطف.

فحص الخراطيم والوصلات

افحص خراطيم الرديتر والوصلات بانتظام للتأكد من خلوها من التشققات أو التضخم أو أي تسريبات.

التأكد من سلامة مروحة التبريد

تأكد من أن مروحة التبريد تعمل بشكل سليم، خاصة عند قيادة السيارة في الأجواء الحارة أو عند توقفها، لأنها ضرورية لتبديد الحرارة الزائدة.

فحص غطاء الرديتر

تأكد من أن غطاء الرديتر مغلق بإحكام، لان أي خلل يؤدي إلى تسريب السائل أو فقدان الضغط اللازم لنظام التبريد.

الصيانة الدورية

يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية للسيارة، والتي تشمل فحص نظام التبريد بأكمله للتأكد من أن جميع مكوناته تعمل بكفاءة، ومن ضمنها، مضخة المياه والأنابيب والخراطيم.

تجنب فتح غطاء الرديتر والمحرك ساخن

لا تفتح غطاء الرديتر أبدًا عندما يكون المحرك ساخن لتجنب خطر الحروق الناتجة عن بخار الماء الساخن والضغط العالي.

مراقبة مؤشر الحرارة

انتبه دائمًا لمؤشر درجة حرارة المحرك على لوحة القيادة، وإذا لاحظت ارتفاع غير طبيعي في درجة الحرارة، فتوقف عن القيادة بأمان وافحص المشكلة.

إخراج الهواء من دورة التبريد

تأكد من إخراج الهواء المحبوس في نظام التبريد عن طريق تشغيل المحرك وترك غطاء الرديتر مفتوحاً حتى تصل درجة الحرارة الطبيعية وتخرج الفقاعات.