أخبار السيارات | إرشادات هامة للحفاظ على رديتر السيارة .. مواصفات كاي ي اكس 7 موديل 2026 الجديدة

تأسست شركة هيونداي موتور في عام 1967 على يد رجل الأعمال الكوري الجنوبي تشونج جو يونج، وبدأت كـ جزء من مجموعة هيونداي التي تم تأسيسها عام 1947 للعمل في مجال الهندسة والبناء.

كشفت شركة نيسان عن طرازها الجديد نيسان نافارا موديل 2026، وتنتمي نافارا لفئة السيارات البيك أب، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

يوجد داخل السيارة العديد من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها رديتر السيارة الذي يعتبر من المكونات الهامة والتي يجب الحفاظ علىها، وبالتالي يجب التحقق من مستوى سائل التبريد بانتظام وإضافة النوع الموصى به من الشركة المصنعة، وتنظيف الرديتر من الأتربة والحشرات بشكل دوري.

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

