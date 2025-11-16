أخبار التكنولوجيا.. وداعا للفوضى جوجل تطلق أداة ثورية لتنظيم الصور وهل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاركتيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه

أفاد تقرير جديد لصحيفة فاينانشال تايمز أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل قد يستقيل من منصبه في وقت مبكر من العام المقبل، مما سيضطر عملاق الهواتف الذكية إلى تكثيف جهوده في التخطيط للخلافة.

بعد إطلاقه رسميًا.. سعر ومواصفات هاتف oppo find x9 pro

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في سلسلة هواتف Oppo Find X9 والتي تأتي بالعديد من المواصفات والتكوينات وخيارات الألوان.

يتم عرض هاتف Find X9 Pro بسعر 99999 روبية للإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

يتوفر هاتف Find X9 بسعر 84,999 روبية هندية لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت باللونين الأسود والرمادي

وداعا للفوضى.. جوجل تطلق أداة ثورية لتنظيم الصور

إذا كنت بحاجة لتفريغ بعض المساحة على هاتفك العامل بنظام أندرويد أو iOS، فإن تطبيق صور جوجل Google Photos يعد من أسهل الطرق لتحقيق ذلك، فكثير من الصور المخزنة تكون مكررة أو غير ضرورية، خصوصا إذا كنت تلتقط صورا بسرعة أو عن طريق الخطأ



جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر

إذا كنت تبحث عن جهاز ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في أجهزة الألعاب اللوحية من لينوفو ، والتي تحمل علامة Legion التجارية، ويبدو أن الشركة تعمل على جهازين لوحيين صغيرين جديدين للألعاب، يُقال إنهما سيزودان بأحدث وأفضل معالجات Snapdragon من كوالكوم.