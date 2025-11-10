قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم المشاركة في الانتخابات.. أمين الإفتاء: التصويت جزء من عمارة الأرض
وزير الشؤون النيابية: التحول الرقمي في الانتخابات يعكس تطور الدولة المصرية الحديثة
أحمد سعد يهاجم ماجدة خير الله بعد انتقادها له: لازم ندي أمل للناس
رغم وفاة شقيقه.. رئيس لجنة بالفيوم يرفض ترك مكانه فى الإشراف على العملية الانتخابية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال كثيف بلجنة هشام شتا في الهرم
استبعاد تريزيجيه من قائمة منتخب مصر ..تفاصيل
الوطنية للانتخابات: استبدال رئيسة لجنة في بني سويف لمرض ابنها
الوطنية للانتخابات: لا يتم استخدام الحبر الفسفورى بانتخابات مجلس النواب
حقك السياسي.. رسالة مهمة من مدير الجهاز التنفيذي للوطنية للانتخابات للناخبين
مفتي الجمهورية: مصر في عهد الرئيس السيسي أولت بالتعليم اهتماما بالغا لتجعله سلاحا في مواجهة الجهل
عضو مجلس الأهلي: زيزو لاعب كبير.. وانظروا على ما فعله بعد السوبر
المشرفون علي الانتخابات: العملية تسير بانتظام .. واقبال كثيف من الناخبين
بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

هواتف Oppo Find X9
هواتف Oppo Find X9
لمياء الياسين

تم تسريب تفاصيل عروض الحجز المسبق لسلسلة هواتف Oppo Find X9 القادمة، قبل أي إعلان رسمي.

وتستعد شركة Oppo للكشف عن هذه الأجهزة الرائدة الجديدة في السوق الهندية قريبًا، وإليك أهم مواصفاته.

مواصفات هاتفي فايند X9 وفايند X9 برو الجديدين 

وصل أحدث تسريب من المُسرب المعروف سانجو شودري ، الذي شارك التفاصيل على حسابه على تويتر (المعروف سابقًا باسم X) و في تغريدته الأخيرة، أشار أن هاتفي فايند X9 وفايند X9 برو الجديدين من عملاق التكنولوجيا الصيني سيصلان مع مجموعة من الهدايا لمن يقوم بحجز الجهاز مسبقًا وتشمل المزايا، بحسب التقارير، صندوق هدايا فاخرًا بقيمة حوالي 5198 روبية، بما في ذلك جراب واقٍ وسماعات Oppo Enco Buds 3 Pro     TWS.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أوبو أيضًا استبدالًا لمدة 180 يومًا لهذه الأجهزة الرائدة، بالإضافة إلى خصم بنكي بنسبة 10% أو 24 شهرًا من خيارات الأقساط الشهرية المتساوية المجانية ومكافأة استبدال بنسبة 10%، وفترة تجريبية لمدة 3 أشهر لبرنامج Google AI Pro. تتوفر حاليًا باقة امتيازات بقيمة 99 روبية هندية للعملاء الهنود عبر الموقع الرسمي لشركة أوبو.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف Find X9 في السوق الهندية في 18 نوفمبر 2025 .

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

مدرسة القرية السياحية الأولى بمدينة 6 أكتوبر

انتخابات النواب 2025 .. إقبال متزايد من المصوتين بالقرية السياحية بمدينة 6 أكتوبر

فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

هيئة الدواء تشارك في فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025

عضو فريق نزاهة تدون ملاحظاتها

ائتلاف "نزاهة" يباشر المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب

بالصور

عمال شركة السكر يحملون علم مصر أمام إحدى لجان الحوامدية

عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية
عمال شركة السكر بالحوامدية

للرجال و النساء.. فوائد القرنفل

فوائد القرنفل
فوائد القرنفل
فوائد القرنفل

إطلاق إشارة المرور الرابعة باللون الأبيض.. مخصصة لهذه السيارات

إشارات المرور
إشارات المرور
إشارات المرور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

