بمواصفات وخصومات جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة

تم تسريب تفاصيل عروض الحجز المسبق لسلسلة هواتف Oppo Find X9 القادمة، قبل أي إعلان رسمي.

وتستعد شركة Oppo للكشف عن هذه الأجهزة الرائدة الجديدة في السوق الهندية قريبًا، وإليك أهم مواصفاته.

مواصفات هاتفي فايند X9 وفايند X9 برو الجديدين

وصل أحدث تسريب من المُسرب المعروف سانجو شودري ، الذي شارك التفاصيل على حسابه على تويتر (المعروف سابقًا باسم X) و في تغريدته الأخيرة، أشار أن هاتفي فايند X9 وفايند X9 برو الجديدين من عملاق التكنولوجيا الصيني سيصلان مع مجموعة من الهدايا لمن يقوم بحجز الجهاز مسبقًا وتشمل المزايا، بحسب التقارير، صندوق هدايا فاخرًا بقيمة حوالي 5198 روبية، بما في ذلك جراب واقٍ وسماعات Oppo Enco Buds 3 Pro TWS.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم أوبو أيضًا استبدالًا لمدة 180 يومًا لهذه الأجهزة الرائدة، بالإضافة إلى خصم بنكي بنسبة 10% أو 24 شهرًا من خيارات الأقساط الشهرية المتساوية المجانية ومكافأة استبدال بنسبة 10%، وفترة تجريبية لمدة 3 أشهر لبرنامج Google AI Pro. تتوفر حاليًا باقة امتيازات بقيمة 99 روبية هندية للعملاء الهنود عبر الموقع الرسمي لشركة أوبو.

ومن المقرر أن تكشف الشركة عن سلسلة هواتف Find X9 في السوق الهندية في 18 نوفمبر 2025 .