قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة السعي حتى تأخذ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول
الرئيس السيسي يفتتح محطة سكاي بورتس متعددة الأغراض بميناء شرق بور سعيد
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عدداً من الملفات
الرئيس السيسي: مصر تتمتع بفرص واعدة في النقل واللوجستيات بفضل موقعها المتميز
الميركاتو يشتعل مبكرا.. من يقترب من خلافة محمد صلاح في ليفربول؟
الرئيس السيسي يشاهد عرضاً لفيلم تسجيلي عن منطقة شرق بورسعيد المتكاملة
ندوة بجامعة بني سويف التكنولوجية حول نبذ التعصب الرياضي
الرئيس السيسي: الإرادة والعمل الجاد مكنا مصر من تحقيق الأهداف المرجوة
السيسي: مصر تشهد ثمرة الإنجاز بقطاعات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي تطورات الأوضاع في قطاع غزة
الرئيس السيسي: مصر تجني ثمار إنجازات الموانئ والسكك الحديدية والطرق والطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟

تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه
تيم كوك هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟ إليكم حجم الأسهم والأموال التي يمكنه أخذها معه
لمياء الياسين


أفاد تقرير جديد لصحيفة فاينانشال تايمز أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل قد يستقيل من منصبه في وقت مبكر من العام المقبل، مما سيضطر عملاق الهواتف الذكية إلى تكثيف جهوده في التخطيط للخلافة.

تيم كوك

متى تولى تيم كوك ؟

وأشار مطلعون على التطورات الداخلية للصحيفة إن مجلس إدارة أبل وكبار المديرين التنفيذيين قد كثفوا في الآونة الأخيرة الاستعدادات لتسليم كوك شعلة منصبه بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لأكثر من 14 عاما.

انضم إلى الشركة بناءً على طلب ستيف جوبز بعد ترك وظيفته في شركة كومباك، وساعدها في الخروج من الضائقة المالية من خلال تحسين سلسلة التوريد وعمليات التصنيع وبالتالي خفض التكاليف.

مكانة مرموقة

يعد تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2011 بعد استقالة أسطورة وادي السيليكون ستيف جوبز من المنصب.
ومنذ ذلك الحين، واصل كوك إرثه ليجعل من شركة أبل واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم.
إن وضع آبل في مكانة مرموقة أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي له مزاياه الخاصة، وكوك ليس استثناءً. فحتى مع تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي، من المرجح أن يحتفظ بأسهمه في آبل ويبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة، مما يضمن له منافع في المستقبل القريب. 
وبحسب تقرير لصحيفة "ذا ستريت"، يمتلك تيم كوك نحو 3,280,052 سهمًا، أو 0.021% من أسهم شركة آبل وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو مجلس إدارة في شركة أبل.

يعد الشخص الوحيد المطلع الذي يمتلك أسهمًا في شركة آبل أكثر من كوك هو آرثر ليفينسون، الذي كان يمتلك حوالي 4.5 مليون سهم اعتبارًا من عام 2025.
ومن جانبه يتباهى تيم كوك بثروة صافية تبلغ حوالي 0.2.5 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من 3300 ملياردير في العالم - على الرغم من أنه يتخلف كثيرًا عن كبار المتصدرين مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس.

صافي ثروة تيم كوك 

وبعيدًا عن الأسهم، فإن صافي ثروة تيم كوك يأتي أيضًا من راتبه.

بلغ الراتب الإجمالي لتيم كوك في شركة آبل 74.6 مليون دولار في عام 2024.

ويتكون راتبه في عام 2024 من راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار، ومكافآت أسهم بقيمة 58.1 مليون دولار، وتعويضات إضافية تبلغ حوالي 13.5 مليون دولار.

من سيخلف تيم كوك في شركة أبل؟

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عدة أشخاص مطلعين على المناقشات أن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة أبل، يعتبر على نطاق واسع خليفة كوك الأكثر ترجيحا.

وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن تعلن شركة أبل عن رئيس تنفيذي جديد قبل تقرير أرباحها المقبل في أواخر يناي

شركة أبل تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل صافي ثروة تيم كوك أسهم أبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

شيراز وحسام حبيب

اختارني وشاف قدراتي.. اللبنانية شيراز تكشف طبيعة علاقتها بـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

ادوارد وشادي خفاجة

مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

بالصور

10 أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال
أطعمة يومية توفر فيتامين C أكثر من البرتقال

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز أعراض المرض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟
الهربس عند الأطفال.. كيف تميّز الأعراض وسط تشابهها مع نزلات البرد؟

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد