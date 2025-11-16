أسهم وأموال ستخسرها أبل .. هل يستعد تيم كوك لمغادرة آبل؟



أفاد تقرير جديد لصحيفة فاينانشال تايمز أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل قد يستقيل من منصبه في وقت مبكر من العام المقبل، مما سيضطر عملاق الهواتف الذكية إلى تكثيف جهوده في التخطيط للخلافة.

تيم كوك

متى تولى تيم كوك ؟

وأشار مطلعون على التطورات الداخلية للصحيفة إن مجلس إدارة أبل وكبار المديرين التنفيذيين قد كثفوا في الآونة الأخيرة الاستعدادات لتسليم كوك شعلة منصبه بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لأكثر من 14 عاما.

انضم إلى الشركة بناءً على طلب ستيف جوبز بعد ترك وظيفته في شركة كومباك، وساعدها في الخروج من الضائقة المالية من خلال تحسين سلسلة التوريد وعمليات التصنيع وبالتالي خفض التكاليف.

مكانة مرموقة

يعد تولى تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل في عام 2011 بعد استقالة أسطورة وادي السيليكون ستيف جوبز من المنصب.

ومنذ ذلك الحين، واصل كوك إرثه ليجعل من شركة أبل واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم.

إن وضع آبل في مكانة مرموقة أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي له مزاياه الخاصة، وكوك ليس استثناءً. فحتى مع تنحيه عن منصبه كرئيس تنفيذي، من المرجح أن يحتفظ بأسهمه في آبل ويبقى عضوًا في مجلس إدارة الشركة، مما يضمن له منافع في المستقبل القريب.

وبحسب تقرير لصحيفة "ذا ستريت"، يمتلك تيم كوك نحو 3,280,052 سهمًا، أو 0.021% من أسهم شركة آبل وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو مجلس إدارة في شركة أبل.

يعد الشخص الوحيد المطلع الذي يمتلك أسهمًا في شركة آبل أكثر من كوك هو آرثر ليفينسون، الذي كان يمتلك حوالي 4.5 مليون سهم اعتبارًا من عام 2025.

ومن جانبه يتباهى تيم كوك بثروة صافية تبلغ حوالي 0.2.5 مليار دولار، مما يجعله واحدًا من 3300 ملياردير في العالم - على الرغم من أنه يتخلف كثيرًا عن كبار المتصدرين مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس.

صافي ثروة تيم كوك

وبعيدًا عن الأسهم، فإن صافي ثروة تيم كوك يأتي أيضًا من راتبه.

بلغ الراتب الإجمالي لتيم كوك في شركة آبل 74.6 مليون دولار في عام 2024.

ويتكون راتبه في عام 2024 من راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار، ومكافآت أسهم بقيمة 58.1 مليون دولار، وتعويضات إضافية تبلغ حوالي 13.5 مليون دولار.

من سيخلف تيم كوك في شركة أبل؟

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن عدة أشخاص مطلعين على المناقشات أن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة في شركة أبل، يعتبر على نطاق واسع خليفة كوك الأكثر ترجيحا.

وقالت الصحيفة إنه من غير المرجح أن تعلن شركة أبل عن رئيس تنفيذي جديد قبل تقرير أرباحها المقبل في أواخر يناي