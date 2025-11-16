قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية

صبري طلبه

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر أحد أبرز طرازاتها ضمن عائلة السيدان وهي النسخة كامري 2025، والتي تقدم بعدد من التجهيزات، منها فئات هايبرد الهجينة، والتي تبدأ من 106,605 ريال سعودي.

تويوتا كامري 2025 بتقنية هجينة 

يعتمد الطراز الهجين على منظومة HEV التي تمزج بين محرك بنزين بسعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، ليصل إجمالي القوة إلى 226 حصان، ويستند هذا النظام إلى ناقل حركة CVT تتابعي، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 27.7 كيلومتر لكل لتر. 

تويوتا كامري 2025 

تصميم تويوتا كامري 2025

تحمل السيارة خطوط تصميم انسيابية تمنحها مظهرًا أقرب للطابع الرياضي دون الابتعاد عن الهوية الهادئة لفئة السيدان المتوسطة، وتأتي مزودة بإضاءة LED في الأمام والخلف، بينما تحصل الفئات الأعلى على فتحة سقف بانورامية تضيف بعدًا بصريًا أكثر رحابة.

كما توفر تويوتا خيارات عدة من الجنوط المصنوعة من الألمنيوم تبدأ من مقاس 16 بوصة وتصل إلى 18 بوصة وفق الفئة، مع مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، واجهة حادة الشكل.

تويوتا كامري 2025 

مقصورة تويوتا كامري 2025

تظهر المقصورة بخمسة مقاعد، مع تصميم داخلي يركز على المساحات العملية، وتختلف خامات المقاعد بين القماش في الفئات الأساسية والجلد للفئات الاخرى، بالإضافة إلى شاشة وسطية يتراوح قياسها بين 8 إلى 12.3 بوصة، مع دعم كامل لخاصية Apple CarPlay اللاسلكي وتقنية Bluetooth، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة تويوتا كامري 2025 في السعودية 

تقدم تويوتا هذا الطراز بعدد من الفئات الهجينة، حيث تبدأ القائمة بفئة E HEV التي تأتي بسعر 106 آلاف و605 ريالات، وتليها فئة E Plus HEV بسعر يبلغ 111 ألفًا و550 ريالًا، بينما تقدم فئة LE HEV بسعر 120 ألفًا و60 ريالًا، وفئة HEV التي تعد الأكثر تطورًا ضمن المجموعة، حيث يصل سعرها إلى 149 ألفًا و500 ريال سعودي.

