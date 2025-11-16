أسعار ومواصفات تويوتا كامري 2025 في السعودية

تواصل تويوتا تعزيز تواجدها في السوق السعودي، عبر أحد أبرز طرازاتها ضمن عائلة السيدان وهي النسخة كامري 2025، والتي تقدم بعدد من التجهيزات، منها فئات هايبرد الهجينة، والتي تبدأ من 106,605 ريال سعودي.

تويوتا كامري 2025 بتقنية هجينة

يعتمد الطراز الهجين على منظومة HEV التي تمزج بين محرك بنزين بسعة 2.5 لتر ومحرك كهربائي، ليصل إجمالي القوة إلى 226 حصان، ويستند هذا النظام إلى ناقل حركة CVT تتابعي، ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 27.7 كيلومتر لكل لتر.

تويوتا كامري 2025

تصميم تويوتا كامري 2025

تحمل السيارة خطوط تصميم انسيابية تمنحها مظهرًا أقرب للطابع الرياضي دون الابتعاد عن الهوية الهادئة لفئة السيدان المتوسطة، وتأتي مزودة بإضاءة LED في الأمام والخلف، بينما تحصل الفئات الأعلى على فتحة سقف بانورامية تضيف بعدًا بصريًا أكثر رحابة.

كما توفر تويوتا خيارات عدة من الجنوط المصنوعة من الألمنيوم تبدأ من مقاس 16 بوصة وتصل إلى 18 بوصة وفق الفئة، مع مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، واجهة حادة الشكل.

تويوتا كامري 2025

مقصورة تويوتا كامري 2025

تظهر المقصورة بخمسة مقاعد، مع تصميم داخلي يركز على المساحات العملية، وتختلف خامات المقاعد بين القماش في الفئات الأساسية والجلد للفئات الاخرى، بالإضافة إلى شاشة وسطية يتراوح قياسها بين 8 إلى 12.3 بوصة، مع دعم كامل لخاصية Apple CarPlay اللاسلكي وتقنية Bluetooth، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

سعر السيارة تويوتا كامري 2025 في السعودية

تقدم تويوتا هذا الطراز بعدد من الفئات الهجينة، حيث تبدأ القائمة بفئة E HEV التي تأتي بسعر 106 آلاف و605 ريالات، وتليها فئة E Plus HEV بسعر يبلغ 111 ألفًا و550 ريالًا، بينما تقدم فئة LE HEV بسعر 120 ألفًا و60 ريالًا، وفئة HEV التي تعد الأكثر تطورًا ضمن المجموعة، حيث يصل سعرها إلى 149 ألفًا و500 ريال سعودي.