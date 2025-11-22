ترامب يعلن نيته لقاء نظيره البرازيلي "دا سيلفا" في المستقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت عن نيته لقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في مستقبل قريب.

جاء ذلك خلال تصريح لوسائل الإعلام في البيت الأبيض، حيث قال ترامب ردا على سؤال حول احتمال لقاء الرئيس البرازيلي: "سنلتقي، أعتقد في المستقبل القريب".

لقاء سابق للزعيمين

وقد التقى الزعيمان في أكتوبر الماضي بكوالالمبور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث حضرا كضيفين أعمال القمة.

وأعلن الرئيس البرازيلي أن اللقاء الثنائي الذي جمعه بنظيره الأمريكي، والذي كان يبدو في السابق مستحيلا، قد جرى أخيرا وأثمر عن نتائج واعدة.

وجاءت تصريحات لولا فيما تشهد العلاقات بين برازيليا وواشنطن تحسنا تدريجيا بعد سنوات من التوتر على خلفية محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، حليف ترامب، الذي حكم عليه في سبتمبر الماضي بالسجن 27 عاما بتهمة التورط في محاولة انقلاب فاشلة عام 2022.