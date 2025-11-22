قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
أخبار العالم

أمريكا توافق على بيع 70 ألف شريحة ذكاء اصطناعي للسعودية والإمارات رغم التحذيرات الأمنية

ترامب و ولي العهد السعودي
ترامب و ولي العهد السعودي
فرناس حفظي

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بيع ما يصل إلى 70 ألف شريحة ذكاء اصطناعي متطورة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في خطوة تُعد تحولا كبيرا في سياسة التصدير الأمريكية التي وُضعت خلال الولاية الرئاسية السابقة بهدف الحدّ من تسرب التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين. ورغم تعهّد الإدارة بوضع ضمانات صارمة، فإن خبراء الأمن القومي في الولايات المتحدة يُبدون قلقًا واضحا من المخاطر المحتملة.


ووفقًا للتقارير، صادقت وزارة التجارة الأمريكية خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن على بيع هذه الكمية الضخمة من الخوادم المزودة بشرائح NVIDIA B300 المتقدمة من سلسلة Blackwell، وهي من أقوى المعالجات المتاحة عالميًا، لشركة Humain السعودية وشركة G42 الإماراتية.


كما أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أنّ القرار جاء بعد أشهر من المناقشات مع قادة البلدين خلف الكواليس منذ زيارة ترامب الخليجية في مايو الماضي. وستُتيح الاتفاقية للشركات الأمريكية بيع ما يقارب 35 ألف خادم NVIDIA GB300 أو ما يعادلها، وهي خوادم تُعتبر العمود الفقري لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم.


وبالتوازي، وقّعت شركة AMD صفقة بمليارات الدولارات مع شركة Humain، بينما قدّر بنك أوف أمريكا أن الإيرادات الأمريكية من بيع معالجات الرسوميات وحدها للسعودية سترتفع إلى ما بين 15 و20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
كما قدّمت السعودية والإمارات للرئيس ترامب تعهّدات باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة تصل إلى 2.4 تريليون دولار، في الوقت الذي أفادت فيه تقارير بأن للرئيس وأفراد عائلته استثمارات قائمة في البلدين في قطاعات مثل العقارات والعملات الرقمية.


وتحظى الشركتان الخليجيتان بعلاقات دولية واسعة النطاق؛ فشركة G42 كانت على صلة بشركات صينية مثل "هواوي" ومعهد بكين للجينوم، قبل أن تُعلن وقف استثماراتها السابقة في الصين، بينما يقود شركة "سعودي هيومين" طارق أمين، أحد أبرز قيادات التكنولوجيا السعوديين.


ويحذر خبراء أمريكيون من إمكانية تسرب التكنولوجيا الحساسة إلى جهات صينية، رغم تأكيد وزارة التجارة أن الاتفاقيات تتضمن بروتوكولات أمنية مشددة تهدف إلى حماية التكنولوجيا ومنع تحويلها لطرف ثالث. وقال مكتب الصناعة والأمن إن هذه الموافقات ستُسهم في تعزيز الهيمنة الأمريكية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

 استراتيجية إدارة ترامب 


ويأتي القرار ضمن استراتيجية إدارة ترامب لاستخدام التكنولوجيا المتقدمةوعلى رأسها رقائق إنفيديا كأداة تأثير دبلوماسية، على غرار ما حدث في اتفاقيات أرمينيا وأذربيجان أو انضمام كازاخستان لاتفاقيات إبراهيم.


أما بالنسبة لشركة إنفيديا، فيُعد هذا القرار انتصارًا كبيرًا لرئيسها التنفيذي جينسن هوانغ الذي ضغط لتمرير الصفقة بحجة أنّ توسيع انتشار الرقائق الأمريكية عالميًا سيُعزّز التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. وتعهد هوانغ باستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، بما يتماشى مع خطة ترامب لتنشيط التصنيع المحلي.


ورغم أن 70 ألف شريحة رقم ضخم، إلا أنّه يظل أقل بكثير من قدرات مراكز بيانات كبرى مثل مركز xAI التابع لإيلون ماسك في ولاية تينيسي، الذي يضم أكثر من 200 ألف شريحة إنفيديا.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية وزارة التجارة الأمريكية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي

وزير التربية والتعليم

اجازة للطلاب| تعطيل الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب حتى الثلاثاء القادم

مرتبات شهر نوفمبر

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 رسميًا

الزمالك

بدون تشفير .. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

نادية السيد وهشام ماجد

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

صورة المتهم

أبرز اعترافات المتهم بإنهاء حياة صديقه مهندس الإسكندرية قبيل بدء المحاكمة

وزير الشباب والرياضة

وزير الشباب والرياضة يوضح موقف الدولة من أزمة نادي الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب ينتقد فكرة تخصيص أرض بديلة للزمالك

إمام عاشور

أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

فوائد الفلفل الأسود والكركم

فوائد مذهلة لإضافة الفلفل الأسود للكركم .. اكتشفها

قيادة الجيش الثاني الميداني تستقبل شيوخ وعواقل وممثلى المجتمع المدني بشمال سيناء

تمارين بسيطة لتحفيز نمو خلايا الدماغ.. كيف تحافظ على صحة عقلك وتزيد مرونته؟

هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

استرجعي لون شعرك الطبيعي بوصفات منزلية فعّالة.. اتبعي النصائح

هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير

بعد تصريحاته الأخيرة.. هل يفكر أحمد السقا في العودة لطليقته مها الصغير؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

