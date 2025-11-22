حطم الزجاج الأمامي .. طائرة أمريكية تصطدم بمنطاد للرصد الجوي

هبطت طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية للولايات المتحدة الأمريكية اضطراريا في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا بسبب اصطدامها بمنطاد للرصد الجوي على ارتفاع 11 كم.

هبوط اضطراري للطائرة

و أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أن المنطاد حطم الزجاج الأمامي للطائرة، مما أدى إلى تناثر شظايا الزجاج في قمرة القيادة. بعد ذلك، اضطر طاقم الطائرة إلى إجراء هبوط اضطراري، ولم يصب أي من الركاب.

فقدان السيطرة على المنطاد

و اعترفت شركة "ويندبورن سيستمز"، التي أطلقت المنطاد الجوي من مدينة سبوكان بولاية واشنطن، بأنها كانت تفقد السيطرة عليه من وقت لآخر، مما قد يكون سبب الحادث.