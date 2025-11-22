قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حطم الزجاج الأمامي .. طائرة أمريكية تصطدم بمنطاد للرصد الجوي

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

هبطت طائرة بوينغ 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية للولايات المتحدة الأمريكية اضطراريا في مدينة سولت ليك سيتي بولاية يوتا بسبب اصطدامها بمنطاد للرصد الجوي على ارتفاع 11 كم.

هبوط اضطراري للطائرة

و أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، أن المنطاد حطم الزجاج الأمامي للطائرة، مما أدى إلى تناثر شظايا الزجاج في قمرة القيادة. بعد ذلك، اضطر طاقم الطائرة إلى إجراء هبوط اضطراري، ولم يصب أي من الركاب.

فقدان السيطرة على المنطاد

و اعترفت شركة "ويندبورن سيستمز"، التي أطلقت المنطاد الجوي من مدينة سبوكان بولاية واشنطن، بأنها كانت تفقد السيطرة عليه من وقت لآخر، مما قد يكون سبب الحادث.

طائرة بوينغ 737 ماكس طائرة يوتا منطاد للرصد الجوي الزجاج الأمامي

