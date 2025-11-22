أكسيوس: إدارة ترامب تؤيد الغارات الإسرائيلية على غزة

قال مسؤول أميركي رفيع، مساء السبت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدعم الغارات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

وأوضح المسؤول أن العملية الإسرائيلية جاءت بعد "هجوم نفذه أحد مقاتلي حماس ضد قوات جيش الاحتلال داخل مواقع تخضع للسيطرة الإسرائيلية في القطاع"، مشيرًا إلى أن المهاجم قتل خلال الحادث.

وأضاف أن "إسرائيل تعتمد سياسة جرى الاتفاق عليها مع الوسطاء، تقضي بالرد الفوري على أي خرق لوقف إطلاق النار".

في المقابل، اتهمت حركة حماس حكومة بنيامين نتنياهو بمحاولة فرض وقائع جديدة "تتناقض مع ما تم الاتفاق عليه"، معتبرة أن "الانتهاكات المتكررة للاتفاق من قبل الاحتلال أدت إلى استشهاد المئات وتغيير خطوط الانسحاب خلافًا للخرائط المتفق عليها".

ودعت الحركة الوسطاء إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل "لوقف خروقاتها فورًا"، كما طالبت الولايات المتحدة بـ"الوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته ومنع محاولاته تقويض مسار الاتفاق".