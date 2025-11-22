غزة.. 21 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي عقب اتهامات بخرق وقف إطلاق النار

شهد قطاع غزة، اليوم السبت، موجة من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل، في تصعيد مفاجئ أعقب اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مدينة غزة ومناطق متفرقة في وسط القطاع، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم قيادي بارز في كتائب القسام، علاء الحديدي، الذي استشهد مع أربعة آخرين إثر استهداف سيارة غرب مدينة غزة.

وفي دير البلح، استشهد شخصان جراء قصف منزل، بينما أدى استهداف آخر في مخيم النصيرات إلى مقتل شخصين إضافيين، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث تحت الأنقاض.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس" إنه استهدف "أهدافًا إرهابية" تابعة لحماس، معتبراً ما حدث "رداً على خرق واضح" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن مسلحاً "اجتاز الخط الأصفر عبر محور إنساني يستخدم لنقل المساعدات إلى جنوب غزة، وأطلق النار على قوات الجيش دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنه تم رصد المسلح وقتله ونشر فيديو يوثق الحادثة.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن الجيش نفذ منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر نحو 250 غارة على ما وصفها بـ"بنى عسكرية في غزة"، وأسفرت – وفق القناة – عن استشهاد 25 فلسطينياً حاولوا اجتياز الخط الأصفر في القطاع.