تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أخبار العالم

غزة.. 21 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي عقب اتهامات بخرق وقف إطلاق النار

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

شهد قطاع غزة، اليوم السبت، موجة من الغارات الإسرائيلية التي أدت إلى استشهاد 21 فلسطينياً على الأقل، في تصعيد مفاجئ أعقب اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مدينة غزة ومناطق متفرقة في وسط القطاع، وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا، بينهم قيادي بارز في كتائب القسام، علاء الحديدي، الذي استشهد مع أربعة آخرين إثر استهداف سيارة غرب مدينة غزة.

وفي دير البلح، استشهد شخصان جراء قصف منزل، بينما أدى استهداف آخر في مخيم النصيرات إلى مقتل شخصين إضافيين، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث تحت الأنقاض.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة "إكس" إنه استهدف "أهدافًا إرهابية" تابعة لحماس، معتبراً ما حدث "رداً على خرق واضح" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن مسلحاً "اجتاز الخط الأصفر عبر محور إنساني يستخدم لنقل المساعدات إلى جنوب غزة، وأطلق النار على قوات الجيش دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أنه تم رصد المسلح وقتله ونشر فيديو يوثق الحادثة.

وفي السياق، ذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن الجيش نفذ منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر نحو 250 غارة على ما وصفها بـ"بنى عسكرية في غزة"، وأسفرت – وفق القناة – عن استشهاد 25 فلسطينياً حاولوا اجتياز الخط الأصفر في القطاع.

الغارات الإسرائيلية قطاع غزة إسرائيل حركة حماس خرق اتفاق وقف إطلاق النار

