وزير الخارجية يناقش مع مستشار الأمن القومي البريطاني أوضاع غزة والسودان

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، يوم السبت ٢٢ نوفمبر، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين.

تناول اللقاء تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الامن الخاص بغزة وسرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، مستعرضاً الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتطلع إلى مشاركة المملكة المتحدة كطرف مشارك في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث أطلع وزير الخارجية المسئول البريطاني الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مجدداً التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.