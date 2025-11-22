وزير الخارجية: نتطلع لمشاركة فعالة لإسبانيا بالمؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، وذلك اليوم، السبت 22 نوفمبر، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ولتناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وأشاد عبد العاطي بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا، والتي شهدت ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى مدريد في شهر فبراير 2025، معرباً عن التطلع للحفاظ على وتيرة الزيارات رفيعة المستوى خلال الفترة المقبلة، مرحباً بزيارتى ملك إسبانيا لمصر شهرى سبتمبر ونوفمبر 2025.

وأكد أهمية تنفيذ مخرجات الزيارتين لتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ورحب وزير الخارجية بالتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاستثمارية المختلفة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في المجالات المختلفة ومنها السياحة والثقافة والتعليم والطب وكذا ملف الهجرة، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال الهجرة.

وعلى صعيد تطورات القضية الفلسطينية، ثمن وزير الخارجية المواقف الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية، والتي تضمنت الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، مؤكداً ضرورة تنفيذ اتفاق شرم الشيخ وتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن غزة والمضي قدماً في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب عن التطلع لمشاركة فعالة لإسبانيا في المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة إعمار غزة الذى ستستضيفه مصر.