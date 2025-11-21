كيا تؤجل إطلاق EV9 GT الكهربائية.. تفاصيل

كشفت كيا الكورية الجنوبية عن تأجيل إطلاق النسخة عالية الأداء من طراز EV9 إلى أجل غير محدد، بعد الإعلان عن هذا الطراز قبل عام تقريبًا في معرض لوس أنجلوس.

كانت نسخة كيا EV9 GTمعدة ستصل إلى الولايات المتحدة كطراز لعام 2026، أي في النصف الثاني من عام 2025، بينما كشفت بعض التقارير العالمية أنه من الارجح أن يعود سبب التأجيل إلى تغيرات في ظروف السوق.

كيا EV9 GT

وأظهرت البيانات الأخيرة أن الشركة باعت 666 وحدة فقط في الشهر الماضي، مقارنة بـ1,941 وحدة في أكتوبر 2024، ما يعكس تراجعًا ملموسًا قد يكون أحد العوامل الرئيسية وراء القرار.

وتتزامن هذه الخطوة مع موجة مماثلة اتخذتها شركات أخرى، وعلى عكس ذلك تؤكد بعض التقارير أن كيا لم تؤجل خططها العالمية، فقد فتحت طلبات الشراء بالفعل لنسخة EV9 GT في أسواق رئيسية أخرى، مثل المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية.

كيا EV9 GT

وهناك بعض المؤشرات التي ترجح القرار، ابرزها فقدان الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية للعديد من طرازات كيا، حيث يعد عاملاً ضاغطاً مع تقديرات سعرية لـ EV9 GT تبدأ من حوالي 80,000 دولار أمريكي، فإن عدم وجود دعم ضريبي يجعل سعرها النهائي مرتفعاً مما يضعها في منافسة صعبة مع طرازات اخرى، إلى جانب تباطؤ مبيعات الطراز الأساسي في الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة.

ماذا تقدم كيا EV9 GT ؟

كانت النسخة GT من EV9 تمثل قمة الطراز، مع منظومة كهربائية مزدوجة ومحركين يوفّران قوة تصل إلى 501 حصان، وتسارعًا من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 4.3 ثانية وهي مجهزة بتعليق إلكتروني متقدم، مكابح أمامية محسنة، ونظام إلكتروني محدود الانزلاق، وتقنيات نقل افتراضي للسرعات، إلى جانب تصميم خارجي مميز ينتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام مع تقنيات عصرية.