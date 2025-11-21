ت︎حذير عاجل من حماية المستهلك بشأن موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

حذّر جهاز حماية المستهلك، المواطنين، من الاشتراك في أي مسابقات أو عروض ترويجية تُعلن عنها بعض الشركات خلال موسم "الجمعة البيضاء" دون التأكد من وجود رقم الإخطار الصادر عن الجهاز داخل الإعلان.



ويُعد إدراج عبارة مثل: "هذه المسابقة تمت بإخطار جهاز حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2025" دليلًا على قانونية المسابقة وخضوعها للضوابط الرقابية.

︎احذروا المسابقات والعروض الترويجية الخادعة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء

وأكد الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذًا لنص المادة (14) من قانون حماية المستهلك، والتي تشترط عدم جواز الإعلان عن أي مسابقة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات المحددة في اللائحة التنفيذية، وذلك قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

وفي حال مخالفة أحكام المادة (14): تُوقَّع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه،

أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.

وُأهاب الجهاز، بالمستهلكين، ضرورة تحرّي الدقة قبل الاشتراك في أي مسابقات خلال موسم التخفيضات، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا لشفافية التعاملات.

وأكد الجهاز على المعلنين، ضرورة الالتزام التام بضوابط تنظيم المسابقات، وفي مقدّمتها الحصول على رقم الإخطار الرسمي من الجهاز قبل الإعلان أو جمع بيانات المستهلكين.

وشدد الجهاز على أهمية الالتزام بالشفافية الكاملة في عرض الشروط، وآليات الاختيار، وقيمة الجوائز، ضمانًا لحماية المستهلك ومنع أي ممارسات قد تُعد مضللة أو غير قانونية.

وحذر من اتخاذ أي إجراءات ترويجية مخالفة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة تجاه أي منشآت تُخالف الضوابط المنظمة للمسابقات والإعلانات.