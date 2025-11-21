استبدال العمال الذكور بعاملات بمدرسة العبور .. وتوعية الطلاب لحمايتهم من التحرش

قررت المدرسة الدولية بالعبور ، بعد ما أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن تعرض بعض تلاميذها للإعتداء و التحرش من جانب 3 من العاملين بالمدرسة ، قصر التواجد داخل المباني والملاعب على العاملات فقط واستبدال أي عمال ذكور بعاملات

كما قررت المدرسة ، تنفيذ برنامج توعوي من قبل الاخصائي الاجتماعي وطبيبة المدرسة حول مفاهيم الحماية من التحرش وطرق التصرف الامن وذلك لجميع الطلاب داخل الفصول اعتبارا من الاحد القادم



ومن جانبه .. أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن هناك جوانب مزعجة في واقعة الاعتداء والتحرّش بأطفال المدرسة الدولية بالعبور ، تتمثل في :

كونها جريمة جديدة على المجتمع المصري

وقوعها داخل مؤسسة تربوية، وليس في أي مكان آخر.

حدوثها في مدرسة دولية يفترض أنها تتمتع بأعلى مستويات الأمن والسلامة للأطفال، خاصة في ظل ارتفاع مصروفاتها بشكل مبالغ فيه.

وقوعها في مكان مكتظ بمئات الأفراد من مختلف الأعمار، وليس مكان معزول

تعدد الجناة — ثلاثة أشخاص — وليس شخصا واحدا، مما يشير إلى احتمال وجود اتفاق بينهم على تناوب الاعتداء على الأطفال.

كبر سن المعتدين؛ فهم ليسوا مراهقين أو شبابا صغارا.

ارتفاع عدد الأطفال الذين تم الاعتداء عليهم — خمسة أطفال على الأقل — وليس طفلا واحدا.

عدم التمييز بين الأطفال الذكور والإناث في الاعتداء.

صغر سن الضحايا، فهم في مرحلة الطفولة المبكرة التي تترك فيها الأحداث المؤلمة أثرا سلبيا يمتد طوال حياتهم.

تكرار استهداف نفس الأطفال دون غيرهم، مما يسبب لهم مشاعر وانفعالات سلبية شديدة.

بشاعة تفاصيل الاعتداء بما يفوق تصور أي إنسان.

اكتشاف الواقعة جاء بالصدفة، ولولا ذلك ربما لم يتم كشفها مطلقا.

ماذا حدث ؟

وكانت قد استمعت نيابة السلام، إلى أقوال أسر أسر ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في اتهامهم ل ٤ عاملين بمدرسة دولية بالاعتداء على ابنائهم وخدش براءتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين وفرد أمن مدرسة دولية شهيرة بدائرة قسم السلام ثاني على خلفية اتهامهم بخدش براءة ٥ صغار "٣ فتيات وولدين" في أحد أماكن المدرسة.

تعود القصة وفقا لأقوال أولياء الأمور في محاضر الشرطة التي تم تحريرها بقسم السلام ثاني لقرابة عام حيث قرر أحد الصغار لوالدته أن المتهمين يقوموا بتهديده والاعتداء عليه وخدش براءته في أحد الأماكن بالمدرسة وأن الواقعة تعود لعام مضى وقامت السيدة بتحديد محضر بالواقعة.

وبمجرد تحرير المحضر الأول تقدمت أسر ٤ صغار آخرين بالمدرسة بشكاوى ضد المتهمين الذين تبين أنهم عاملين وفرد أمن بالمدرسة الدولية وكانوا يقوموا بتهديد الصغار على مدار عام واجبارهم على خدش براءتهم والاعتداء عليهم في مكان داخل المدرسة وملامسة أجسادهم في أوقات مختلفة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام ثاني تضمن اتهام أحد اولياء الأمور ل عاملين وفرد أمن بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي على ابنائهم وخدش براءتهم داخل المدرسة على فترات مختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الثلاثة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.