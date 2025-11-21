كانوا رايحين الفرح .. إصابة عروسين انقلبت سيارتهما في حادث ببنها

أصيب عروسان بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارتهما فى مدينة بنها، وهما فى طريقهما إلى قاعة الزفاف فى محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما الي مستشفي بنها الجامعى ووضعهما بالعناية المركزة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدينة بنها ووجود مصابين.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها عريس وعروسة بمدينة بنها أثناء توجههما إلى قاعة حفل زفافهما، مما أدى إلى إصابتهما بجروح خطيرة، وتم نقلهما الي مستشفي بنها الجامعى ووضعهما بالعناية المركزة تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.