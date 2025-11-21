بدء توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لختام مهرجان القاهرة السينمائي

بدأ منذ قليل توافد الفنانين والضيوف إلى السجادة الحمراء لحضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتواجد كل من لقاء الخميسي وداليا مصطفى ومادلين طبر وحسين فهمي وغادة إبراهيم وغيرهم.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يسدل اليوم،الجمعة، الستار علي الدورة 46، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدار الاوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن جوائزه في مختلف المسابقات، كما سيتم تكريم مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع .

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.