تجنبا لأوقات الزحام .. تعرف على طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين

يستمر بحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين، نظرا لأهمية الخدمة لشريحة عريضة من المواطنين، الذين لا يرغبون في الوقوف ساعات طويلة داخل مقرات الشهر العقاري، حيث انتشرت طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين في الآونة الأخيرة لسهولتها والحصول على الخدمة بشكل أسرع وبدون الوقوف طويلا للحصول على الخدمة.

طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين

تعتمد طريقة تفعيل خدمة أرغب في عمل توكيل أون لاين، على خطوات محددة حددتها وزارة العدل لضمان الحصول على الخدمة دون مشاكل، إذ يمكنك الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق من خلال تطبيق أرغب في عمل توكيل عبر الهواتف الذكية.

يستطيع المواطن من خلال التطبيق تحديد أقرب فرع توثيق مميكنًا عن طريق الجي بي إس، ومعرفة عدد المواطنين الموجودين داخل فروع التوثيق المتوفر حاليًا منعًا للانتظار طويلا ولمعرفة الوقت المناسب دون ازدحام.

ويتم تفعيل الخدمة من خلال الخطوات التالية:

ـ ابحث عن التطبيق على المتجر الخاص بنظام تشغيل هاتفك «Play Store» للأندرويد و «App Store» للآيفون.

ـ قم بتنزيل وتثبيت التطبيق على الهاتف

ـ افتح التطبيق وستظهر لك الخدمات المتاحة

ـ اضغط على كثافة الفروع إذا كنت ترغب في إجراء معاملتك اليوم

ـ اختر المحافظة المتاح فيها الخدمة

ـ تظهر لك الفروع القريبة منك عن طريق «GPS»، لتتمكن من تحديد الفرع المراد التوجه إليه، ومعرفة عدد المواطنين الموجودين داخل كل فرع.

ـ احجز دورًا ثم أدخل رقمك القومي

ـ من خلال خانة التصنيف اختر الخدمة المطلوبة ثم نوع المحرر المراد استخراجه

ـ النماذج: يتم تحويلك إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق

ـ خدمات التوثيق الإلكتروني وبوابة مصر الرقمية: تحويلك إلى الصفحة الخاصة ببوابة مصر الرقمية لإنشاء حساب للاستفادة من خدماتها.

حجز عمل توكيل في الشهر العقاري

يوفر التطبيق عدة خدمات من خلال القائمة الرئيسية، حيث يمكنك حجز موعد مسبق بأحد الفروع القريبة منك لإتمام معاملتك في أيام أخرى، أو الاستعلام عن كثافة الفروع لمعرفة مدى ازدحامها قبل الذهاب إليها.



كما يتيح لك التطبيق الوصول إلى خدمة النماذج التي تمكنك من طباعة النماذج الخاصة بالشهر العقاري مسبقًا قبل التوجه إلى الفرع، إضافة إلى توفير التطبيق خدمة الاستعلام عن الموعد المحجوز، والتي تتيح لك إمكانية إلغاء أو تعديل الموعد الذي اخترته مسبقًا بكل سهولة، مما يمنحك مرونة كاملة في إدارة مواعيدك ومعاملاتك.