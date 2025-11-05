قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بكين ترفع الرسوم الجمركية عن الواردات الأمريكية
تسريب أول صورة لأصغر سيارة رينو "توينجو الجديدة" الكهربائية بالكامل
الرئيس السيسي يستقبل نظيره القرغيزي في أول زيارة له لمصر
موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
مكاسب جديدة للبورصة.. والمؤشر الرئيسي يتجاوز مستوى 39 ألف نقطة في بداية التعاملات
لوعايز توكل حد في زواجك بالشهر العقاري.. تعرف على المستندات المطلوبة
ممدوح عيد: بيراميدز يسعى للتتويج بكأس العالم للأندية 2029
مصر تستعرض تجربتها في التحول الصحي الذكي خلال مؤتمر PHDC’25 بالعاصمة الإدارية
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية بالعاصمة الإدارية
السودان.. 40 قتـ.يلا في هجوم على جنازة بكردفان
بعد انتشار متحور جديد بالماشية.. هل اللحوم في الأسواق آمنة؟
عباس عراقجي: الإفراج عن فرنسيين مدانين في إيران وفقًا لمبدأ التسامح في الإسلام
حوادث

إسلام دياب

تقدم مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، باعتبارها من المكاتب الحيوية فى مصر خدمات متنوعة سواء لتوكيلات أو اثبات محررات أو تسجيل عقارات فى مصر.

وأطلقت وزارة العدل، خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بفروع الشهر العقارى، وأتاحت وزارة العدل، 13 خدمة توثيق يمكن عملها من المنزل دون الحاجة لتوجه الى مكاتب التوثيق.

ومن هذه الخدمات استخراج توكيل فى الأمور الزوجية والتى تحتاج الى مستندات معينة لاجراء هذا التوكيل والتى تتمثل فى الآتي:

- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- يجب أن يكون الوكيل محامى أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

على جانب آخر، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم 5534 لسنة 2025، بشأن إنشاء فرع توثيق المعصرة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة ويكون مقره داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1964: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947: وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة وذلك فيما يخص مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة:

وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 9/9/2025:

نصت المادة الأولى على أن ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق المعصرة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره داخل محكمة أسرة البساتين ودار السلام قسم شرطة المعصرة محافظة القاهرة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق الرحاب مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

