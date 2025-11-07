وفر وقتك .. طريقة حجز موعد مسبق بالشهر العقاري أونلاين

خطوات حجز موعد مسبق بالشهر العقاري أونلاين .. في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، أطلقت وزارة العدل خدمة حجز موعد مسبق بالشهر العقاري أونلاين، بهدف تنظيم العمل داخل المكاتب ومنع التكدس وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الوزارة لتفعيل المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي تتيح للمستخدمين إجراء معاملاتهم الحكومية بسهولة وأمان دون الحاجة إلى التوجه المباشر للمكاتب، في خطوة تمثل نقلة نوعية نحو منظومة خدمات عدلية رقمية متكاملة.

هدف خدمة الحجز المسبق بالشهر العقاري

أوضحت وزارة العدل أن الهدف من تطبيق خدمة الحجز المسبق يتمثل في تنظيم دخول المواطنين إلى مكاتب التوثيق ومنع التزاحم، إلى جانب تسهيل الإجراءات وتقليل فترات الانتظار، مع ضمان تقديم الخدمة لكل مواطن في الموعد المحدد مسبقًا.

وأكدت الوزارة أن النظام الإلكتروني الجديد ساهم في تحسين كفاءة الأداء داخل مكاتب الشهر العقاري، حيث أصبح بإمكان المواطن إنهاء معاملاته في وقت قياسي، مقارنة بالطرق التقليدية التي كانت تستغرق ساعات طويلة من الانتظار.

الفئات المستفيدة من خدمة الحجز المسبق للشهر العقاري

تُتاح خدمة الحجز المسبق عبر الإنترنت لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الشهر العقاري مثل:

توثيق العقود الرسمية.

تحرير التوكيلات العامة والخاصة.

تسجيل المحررات والعقود العقارية.

استخراج صور رسمية من المستندات الموثقة.

خدمات التصديق على التوقيعات.

ويستفيد من الخدمة كل من المواطنين المصريين والمقيمين داخل جمهورية مصر العربية، شريطة أن تكون معاملاتهم داخل نطاق المكاتب المفعلة على النظام الإلكتروني الجديد.

طريقة حجز موعد مسبق بالشهر العقاري أونلاين

أتاحت وزارة العدل للمواطنين إمكانية حجز موعد مسبق إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي أو من خلال تطبيق “مصر الرقمية”، باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل أو عبر الرابط المباشر لخدمة الحجز الإلكتروني.

اختيار بند “الشهر العقاري والتوثيق” من قائمة الخدمات المتاحة.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة (تحرير توكيل، تسجيل عقد، توثيق بيع، استعلام، وغيرها).

إدخال البيانات الشخصية بدقة: الاسم رباعي – الرقم القومي – رقم الهاتف المحمول – البريد الإلكتروني إن وجد.

تحديد المكتب الأقرب جغرافيًا من قائمة المكاتب المفعلة بالخدمة.

اختيار التاريخ والساعة المناسبة للزيارة من المواعيد المتاحة بالنظام.

تأكيد الحجز واستلام كود الحجز الإلكتروني عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.

ويتعين على المواطن الاحتفاظ بالكود المرسل لتقديمه عند زيارة المكتب في الموعد المحدد، حيث يتم منحه أولوية الدخول فور التحقق من بياناته إلكترونيًا.

طريقة تعديل أو إلغاء موعد الحجز

في حال تعذر الحضور في الموعد المحدد، يمكن للمواطن بسهولة تعديل أو إلغاء الحجز عبر الموقع الإلكتروني نفسه، من خلال إدخال كود الحجز ورقم الهاتف المحمول ثم اختيار “تعديل الموعد” أو “إلغاء الحجز”.

وتُعد هذه الميزة من أهم خصائص النظام الإلكتروني الجديد، حيث تمنح المرونة للمستخدمين وتمنع ضياع الفرص على الآخرين ممن يرغبون في حجز مواعيد جديدة.

مميزات خدمة الحجز المسبق بالشهر العقاري

أشارت وزارة العدل إلى أن خدمة الحجز المسبق أونلاين وفّرت العديد من المزايا للمواطنين، من أبرزها:

القضاء على الزحام أمام مكاتب الشهر العقاري.

تنظيم عملية استقبال المواطنين داخل المكاتب بشكل منضبط.

تمكين المواطن من تحديد موعد يناسبه دون انتظار طويل.

تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجاز المعاملات.

توفير الشفافية في ترتيب الأدوار والمواعيد.

دعم التحول الرقمي الشامل في منظومة وزارة العدل.

كما ساهم النظام الإلكتروني في تقليل الضغط الإداري على الموظفين داخل مكاتب التوثيق، من خلال تنظيم جداول الحضور اليومية وضبط عدد المتعاملين في كل فترة.

طريقة استخدام تطبيق الهاتف المحمول للحجز

إلى جانب الموقع الإلكتروني، وفرت وزارة العدل تطبيقًا رسميًا للهواتف الذكية يمكن تحميله من متجري “Google Play” و“App Store”، ويتيح الحجز المسبق بنفس الخطوات المذكورة سابقًا، مع إمكانية تتبع الطلب واستلام إشعارات بتأكيد الموعد أو تعديله.

ويتميز التطبيق بواجهة سهلة الاستخدام تُمكن المواطن من إجراء الحجز خلال دقائق معدودة، إضافة إلى إمكانية حفظ سجل المعاملات السابقة والاطلاع على أقرب مكاتب الشهر العقاري باستخدام خاصية تحديد الموقع الجغرافي (GPS).

خدمة الرد على الاستفسارات والدعم الفني

خصصت وزارة العدل خطًا ساخنًا وخدمة دعم فني عبر الموقع الإلكتروني لتلقي استفسارات المواطنين حول خدمة الحجز المسبق أو المشكلات التقنية التي قد تواجههم أثناء استخدام النظام.

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمات الشهر العقاري أو عبر صفحة وزارة العدل الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم الرد خلال 24 ساعة عمل فقط.

توسيع نطاق الخدمة في المحافظات

تعمل الوزارة حاليًا على توسيع نطاق خدمة الحجز المسبق لتشمل جميع مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بعد أن كانت مقتصرة في بدايتها على محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية.

وأكدت الوزارة أن عملية التوسيع تتم تدريجيًا لضمان جودة الخدمة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 مكتب توثيق أصبح يعمل بالنظام الإلكتروني بنجاح منذ مطلع عام 2025، مع خطة لضم باقي المكاتب بنهاية العام الجاري.

تحذير مهم من المواقع الوهمية

حذرت وزارة العدل المواطنين من التعامل مع أي مواقع غير رسمية تدّعي تقديم خدمة الحجز المسبق، مؤكدة أن الحجز يتم فقط عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل أو من خلال بوابة مصر الرقمية، وأن الخدمة مجانية بالكامل دون أي رسوم إضافية.

وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من صحة الروابط قبل إدخال البيانات الشخصية، حفاظًا على الخصوصية وسلامة المعلومات.

أثر الخدمة على تطوير العمل الحكومي

يمثل نظام الحجز المسبق بالشهر العقاري خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة الحكومة الذكية في مصر، حيث ساعد في تحسين تجربة المواطن وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات الحكومية، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.

وتؤكد وزارة العدل أن هذا المشروع يعد نموذجًا ناجحًا للتحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تعميمه في جميع الخدمات الحكومية، تحقيقًا لرؤية مصر الرقمية 2030 التي تهدف إلى بناء جهاز إداري عصري ومتطور.